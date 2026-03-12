무신사, 입점사 '택갈이' 자체 조사…"발견시 전 상품 퇴출"

상품 라벨 교체 행위 적발시 영업 제한·판매 중단

AI 검수 시스템 도입, 120만개 상품 유사성 검토

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사는 입점 브랜드의 이른바 '택갈이(상품 라벨 교체)' 부정 행위가 발견되면 즉시 모든 상품을 퇴출하는 등 강력한 대응에 나선다고 12일 밝혔다.

이는 최근 온라인 커뮤니티와 고객 문의 등을 통해 일부 입점 업체가 직접 제작하거나 제작 의뢰한 상품이 아님에도 불구하고, 타사 상품의 택(Tag)만 교체해 자체 제작 상품인 것처럼 속여 판매했다는 의혹이 제기된 데 따른 후속 조치다.

무신사 로고. [사진=무신사 제공]

무신사는 자체적인 '안전거래정책'을 기반으로 관련 사안에 대한 즉각적인 조사에 착수했다. 현재 문제가 된 브랜드를 대상으로 소명 절차를 진행하고 있으며, 정책 위반이나 고객 기만 행위가 확인될 경우 입점 계약 해지를 포함한 엄중한 책임을 물을 방침이다.

사전 제품 검수 과정에서는 인공지능(AI) 기술을 활용해 '상품 유사성' 여부를 판별할 수 있는 '온라인 검수 시스템'을 구축 중이다. 무신사는 이르면 다음 달부터 온라인상에서 판매 중인 120만개 이상 전 상품을 대상으로 유사성 검토와 상시적인 모니터링을 진행할 계획이다.

이 과정에서 택갈이 의혹이 예상되는 업체들을 대상으로 즉각적인 소명을 요청할 예정이다. 특히 입점 심사 과정에서 '자체 제작' 이라고 밝혔으나 실제로는 타사 상품을 택갈이 방식으로 판매하는 행위가 적발됐을 때 무신사, 29CM 등 모든 플랫폼에서의 영업을 영구히 제한하는 등 '무관용 원칙'을 적용한다. 택갈이 상품 판매로 인한 고객 피해 규모가 상당할 경우에는 사안의 중대성을 감안해 형사고발을 포함한 법적 조치도 강구한다는 방침이다.

무신사 관계자는 "통신판매중개업자로서의 역할에 기대지 않고 고객이 믿고 구매할 수 있는 환경과 입점 브랜드들이 반칙 없이 공정하게 경쟁할 수 있는 구조를 만드는 것이 우리의 책임"이라며 "앞으로도 정책 강화와 기술적 뒷받침을 통해 패션 생태계의 투명성을 높이겠다"고 밝혔다.

shl22@newspim.com