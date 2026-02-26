하나금융그룹, 중장년층 재취업 교육 프로그램 참가자 모집

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 중장년층의 재취업 기회를 확대하기 위한 교육 프로그램 '2026 하나 파워 온 세컨드 라이프'의 참가자를 모집한다고 26일 발표했다.
이 프로그램은 2022년부터 중장년 경력인재의 취업역량 강화를 통한 일자리 창출의 일환으로 운영되고 있다. 하나금융그룹의 교육 프로그램으로 지난 4년간 이 프로그램을 통해 누적 온라인 교육생 6668명, 오프라인 교육생 2556명을 배출했으며, 이 중 1174명이 재취업에 성공했다.
올해 진행되는 교육은 ▲AI ▲소셜 ▲플랫폼의 '3대 임팩트 일자리'를 주제로, 취업 교육 과정을 다각화하고 있으며, 교육 수료 후 취업 연계를 강화할 계획이다. 특히, AI 관련 실습 위주의 과정도 신설해 재취업률을 높인다.
'AI 일자리 연계 교육과정'은 6개 과정으로 구성되며, AI 활용 능력을 향상시키기 위한 프로그램으로 운영된다. 또한, 'AI 활용 전문 컨설턴트 양성과정'을 통해 연간 약 60명의 중장년층 AI 전문가를 양성해 소상공인들에게 AI·디지털 컨설팅을 제공할 예정이다.
이번 교육은 11월까지 진행되며, 총 3700명을 대상으로 한다. 서울, 경기, 인천 및 대전, 세종, 아산, 전주, 광주, 대구, 부산 등에서 매월 교육을 실시할 계획이다.
참여를 희망하는 경력인재들은 하나금융그룹 홈페이지에서 연중 상시 신청이 가능하다. 또한, 중장년층의 재취업 기회를 위한 다양한 현장 프로그램도 진행된다.
하나금융그룹 관계자는 "중장년층의 인생 2막을 위한 실질적인 지원을 통해 경제활동을 촉진하겠다"고 밝혔다.
하나금융그룹은 중장년 일자리 창출을 위한 다양한 프로그램을 운영하며, 지속 가능한 일자리 생태계 조성을 위한 노력을 이어가고 있다.
