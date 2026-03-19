[장욱희의 중장년 취업에세이] 서치펌 활용, 중장년 재취업의 "새 기회 vs 거리감"

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

서치펌(Search Firm) 활용은 중장년에게 또 하나의 재취업 기회가 될 수 있다. 그 이유를 구체적으로 살펴보자.

중장년을 만나 보면 "요즘 채용공고가 너무 없는 것 같다."라는 이야기를 자주 듣는다. 실제로 공개 채용공고만 놓고 보면 중장년에게 적합한 관리직이나 전문직 일자리는 많지 않아 보인다. 그러나 기업의 채용 방식은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 다양하게 이루어지고 있다. 그 가운데 하나가 바로 서치펌이다.

서치펌은 기업의 채용을 대신하여 적합한 인재를 찾아주는 전문 기관이다. 흔히 '헤드헌팅 회사'라고도 불린다. 기업은 필요한 인재를 공개 채용공고로 모집하기도 하지만, 특정 직무나 경력직 채용의 경우 서치펌을 통해 후보자를 먼저 찾는 경우도 적지 않다. 특히 관리직, 기술전문직, 프로젝트 책임자 등 일정 수준 이상의 경력, 특정 영역의 전문성을 요구하는 직무에서는 서치펌을 활용한 채용이 비교적 활발하게 이루어진다.

장욱희 경사노위 전문위원.

그럼에도 불구하고 많은 중장년 구직자들은 서치펌을 적극적으로 활용하지 못하는 경우가 많다. 이유는 단순하다. 서치펌은 자신과는 거리가 먼 채용 방식이라고 생각하기 때문이다.

상담 현장에서 중장년 구직자들에게 "서치펌을 통해 채용 제안을 받아본 적이 있습니까?"라고 질문하면 대부분 "아니다"라고 말한다. 하지만 조금 더 이야기를 나눠보면 과거에 한 번쯤은 관련 연락을 받은 경험이 있는 경우도 적지 않다. 다만 그때는 단순한 광고 전화라고 생각하고 대화를 길게 이어가지 않았을 것이다.

많은 중장년이 서치펌에서 연락이 오면 '혹시 스팸이 아닐까?' 또는 '나와는 상관없는 제안일 것'이라고 생각하며 대화를 짧게 끝내는 경우도 있다. 그러나 그 한 번의 대화가 새로운 경력 기회의 출발점이 되기도 한다.

서치펌 컨설턴트에게 첫 연락을 받았을 때의 대화는 단순한 채용 안내 이상의 의미를 가질 수 있다. 기업이 필요로 하는 인재 조건을 확인할 수 있는 기회이기도 하고, 자신의 경력을 다시 정리해 볼 수 있는 계기가 되기도 한다. 무엇보다 중요한 것은 이러한 접점이 향후 다른 채용 기회로 이어질 가능성도 높다는 점이다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 고용노동부가 2026년 구직(실업)급여 상한액을 6만8천100원으로 인상을 예고한 가운데, 17일 마포구 서울서부고용복지플러스센터를 찾은 구직자가 실업급여 신청서를 작성하고 있다. 내년 상한액이 조정된 건 지난 2019년 7월 이후 6년 만으로 최저임금이 1만320원으로 올라 이와 연동된 구직급여 하한액도 6만6천48원으로 인상됐다. 2025.12.17 yym58@newspim.com

그렇다면 중장년 구직자는 서치펌을 어떻게 활용하는 것이 좋을까?

첫째, 자신의 경력을 명확하게 정리하는 것이 필요하다. 서치펌 컨설턴트는 기업의 요구 조건에 가장 부합하는 후보자(candidate)를 찾는다. 따라서 자신의 주요 직무, 핵심 역할, 성과 등을 구체적으로 설명할 수 있어야 한다. 단순히 근무 기간이나 직급을 나열하는 이력서보다는 실제 수행한 업무와 성과를 중심으로 경력을 정리해 두는 것이 중요하다.

둘째, 경력의 방향을 직무 중심으로 정리하는 것이 좋다. 예를 들어 '관리 경험이 있다'라는 표현보다는 '생산관리', '품질관리', '인사관리'처럼 구체적인 직무 중심으로 경력을 설명할 수 있어야 한다. 서치펌 컨설턴트는 기업이 요구하는 직무 기준으로 후보자를 찾기 때문에 직무 중심의 경력 정리는 매우 중요하다.

셋째, 서치펌으로부터 연락을 받았을 때의 대응도 전략적으로 접근할 필요가 있다. 먼저 제안받은 기업의 업종, 조직 규모, 담당 직무 등을 차분히 확인해야 한다. 이후 자신의 경력 가운데 해당 직무와 연결되는 경험을 중심으로 설명하는 것이 도움이 된다. 단순히 '관련 경험 있음' 수준이 아니라 구체적인 역할과 성과를 설명할수록 컨설턴트가 후보자로 추천하기 쉬워진다. 따라서 서치펌 컨설턴트에게 가능하면 직무기술서(job description)를 요구하는 것이 좋다.

김영훈 고용노동부 장관이 지난 26일 서울 금천구 일가정양립 우수기업 소소한 소통을 찾아 현장 간담회를 진행하고 있다. [사진=고용노동부] 2026.01.27 sheep@newspim.com

또한 이력서를 항상 최신 상태로 관리하는 것도 중요하다. 서치펌 컨설턴트는 기업에 후보자를 추천할 때 이력서를 기반으로 검토를 진행하기 때문이다.

마지막으로 가장 중요한 것은 컨설턴트와 장기적인 관계를 형성하는 태도다. 서치펌이 제안하는 기회가 항상 현재 상황과 맞는 것은 아닐 수도 있다. 그러나 한 번의 채용 제안으로 끝나는 것이 아니라 이후 다른 기업의 채용 기회로 이어질 수도 있기 때문에 성실하게 소통하는 것이 도움이 된다.

중장년의 재취업 과정에서 가장 중요한 것은 정보의 범위를 넓히는 것이다. 공개 채용공고만을 바라보는 구직 활동에는 분명한 한계가 있다. 서치펌 역시 중장년에게 또 하나의 중요한 재취업 채널이 될 수 있다.

구직 활동에서 기회는 언제나 예상치 못한 곳에서 나타나기도 한다. 때로는 한 통의 전화가 새로운 경력의 출발점이 되기도 한다. 중요한 것은 그 기회를 그냥 스쳐 지나가지 않도록 준비하고 대응하는 태도일 것이다.

늘 긴장의 끈을 놓지 말아라.

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.