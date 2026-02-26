전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.26 (목)
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[장욱희의 중장년 취업에세이] HORSE POWER 중장년에게 다시 기회가 오는 이유?

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

현장에서 중장년 구직자들을 만나면 비슷한 고민을 자주 듣는다. "요즘 채용시장이 너무 달라진 것 같습니다." "나이가 있어서 더 어려운 것 아닐까요?" "경력이 많은데 왜 연락이 없을까요?"

실제로 채용시장은 빠르게 변하고 있다. 다만 중요한 점은, 그 변화가 반드시 중장년에게 불리한 방향만은 아니라는 사실이다. 기준이 바뀌고 있는 과정에 가깝다. 최근 필자가 읽은 김난도 외 「트렌드 코리아 2026」는 2026년 사회 변화를 'HORSE POWER'라는 키워드로 설명한다. 소비트렌드 중심의 분석이지만, 채용시장 변화와도 상당 부분 맞닿아 있다. 기술, 조직, 소비 환경이 달라질수록 사람을 바라보는 기준 역시 달라진다는 점이다. 실제 채용 현장에서도 이러한 변화는 이미 나타나고 있다.

과거 채용시장에서는 연차와 직함이 중요해서 어디에서 얼마나 오래 근무했는지가 중요한 평가 기준이었다. 그러나 최근 기업들의 질문은 조금 다르다.

장욱희 경사노위 전문위원.

"이 사람이 지금 우리 조직에서 어떤 역할을 할 수 있는가?" 이 질문은 중장년 구직자에게 불리하기보다 오히려 유리하다. 역할 경험은 시간이 축적될수록 많아지기 때문이다. 중요한 것은 경험의 양이 아니라 그 경험이 현재 트렌드에 적합하다는 것을 입증하는 것이다.

최근 만났던 한 50대 중장년 구직자는 오랜 기간 관리자로 근무했지만, 퇴직 이후 재취업이 쉽지 않았다. 경력이 부족해서가 아니라, 자신의 경력을 구인 기업이 이해할 수 있는 언어로 정리하지 못했기 때문이다. 이후 이력서와 자기소개서, 그리고 직무기술서상 경력을 조직 안정화 경험, 갈등 조정 사례, 성과 개선 과정 등을 중심으로 재구성하자 면접 기회가 왔다. 새로운 능력을 만든 것이 아니라, 이미 가지고 있던 경험을 트렌드에 맞추어 현재진행형으로 바꾼 것이다.

중장년 채용시장의 또 하나의 변화는 고용 형태에 대한 인식이다. 정규직 중심 구조가 약해지고 프로젝트형, 기간제, 전환형 고용이 늘어나고 있다. 많은 중장년이 이를 안정적이지 않다고 느끼지만 기업 입장에서는 필요한 시점에 필요한 역할을 즉각적으로 확보하기 위한 전략이다. 실제로 단기 계약 경험이 이후 정규 채용이나 장기 협업으로 이어지는 사례가 점점 늘고 있다.

따라서 중장년 구직자에게 중요한 기준은 고용 형태가 아니라 경력의 흐름이다.

"이 경험이 다음 기회로 연결되는가?" 이 질문이 훨씬 현실적이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 11일 오후 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '2025 희망 업(UP) 취업박람회'에서 구직자들이 채용게시대를 살펴보고 있다. 한국경제인협회 중소기업협력센터와 영등포구청이 공동 개최한 이번 행사는 중장년 고용 확대와 경력 단절 해소, 지역 일자리 창출을 목표로 마련됐다. 2025.09.11 mironj19@newspim.com

기술 변화 역시 비슷하다. 인공지능이 빠르게 확산하면서 기술 역량이 중요해졌지만, 동시에 경험 기반의 판단 능력의 가치도 함께 올라가고 있다. 중장년이 가진 강점이 바로 여기에 있다. 조직은 여전히 사람의 판단을 요구한다. 따라서 문제 상황을 읽고 조정해 본 경험, 예측하지 못한 상황을 해결해 본 경험은 즉각 인공지능으로 대체할 수 없다. 인공지능이 확산할수록 인간의 판단이 중요해진다는 'Human-in-the-Loop' 개념은 채용시장에서도 나타난다.

현장에서 느끼는 가장 큰 차이는 하나다. 예전에는 경력의 길이가 경쟁력이었지만, 지금은 경력의 구조가 경쟁력이 되고 있다는 점이다. 기업은 연차가 아니라 '지금 바로 투입이 가능한 핵심역량(Ready-Core)'을 찾는다. 따라서 지금 무엇을 할 수 있는가가 더욱 중요해졌다.

그래서 중장년이 재취업이나 전직을 준비할 때 점검해야 할 방향도 분명해진다.

첫째, 과거 직함이 아니라 수행했던 역할 중심으로 경력을 정리해야 한다. 이력서 및 자기소개서를 작성할 때 무엇보다 특정 기간, 주요 내용 및 역할, 성과 등을 구체적으로 명기하는 것이 좋다.

둘째, 새로운 기술, 교육에 기존 경험을 어떻게 활용할 수 있을지 고민해야 한다. 무작정 남들을 따라가기보다는 자신의 경험을 어떻게 활용하여 타기팅을 할 것인지가 더 중요하다.

셋째, 단기 일자리 기회는 우선 경력 설명이 가능한 경험인지를 판단해야만 한다. 단기간 프로젝트형 일자리에도 관심을 가지고 도전하되 향후 자신의 커리어에 실질적인 도움이 되는지 사전에 파악해야 한다.

하나금융그룹은 17일 인천광역시 송도컨벤시아에서 중장년층의 재취업과 지역사회 일자리 창출을 위한 2025년 제1차 '하나 JOB 매칭 페스타'를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에 참여한 협력기관 및 참여기업 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나금융]

넷째, 기술 역량과 함께 문제 해결 경험을 강조해야 한다. 기술 역량도 중요하지만, 중장년의 풍부한 문제 해결 역량을 구인 기업에 어필해야 성공률이 높다.

중장년 노동시장은 사라진 것이 아니다. 다만 시장에서 평가 기준이 바뀌고 있을 뿐이다. 변화는 언제나 불안을 동반하지만 동시에 새로운 기회를 만든다. 트렌드 즉 방향을 읽는 사람에게 시장은 완전히 다른 모습으로 보이기 시작한다.

나이가 경쟁력이 되지 않는 시대라는 말이 자주 나오지만 정확히 말하면 나이가 아니라 역할이 경쟁력이 되는 시대에 가까워지고 있다. 그리고 그 역할은 이미 각자의 경험 속에 축적되어 있을 가능성이 크다.

중장년 구직자에게 지금 필요한 준비는 거창한 변화가 아니다. 이미 살아온 경력을 다시 잘 설계하는 일이다. 중장년 채용시장은 여전히 쉽지 않지만, 준비의 방향을 트렌드와 변화에 맞추어 바꾸면 기회가 달라질 수 있다.

2026년, 중장년에게 다시 기회가 오고 있다.

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 여가부 산하 한국청소년상담복지개발원 비상임 이사로 활동 중이다.

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[갤럭시 언팩] 베일 벗은 갤S26 [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장은 행사 시작과 동시에 환호로 가득 찼다. 갤럭시를 상징하는 사각별이 대형 스크린에 떠오르자 객석 곳곳에서 함성이 터졌고, 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장 사장이 무대에 오르자 분위기는 한층 고조됐다. 삼성전자는 이날 갤럭시 S26 시리즈를 공개하며 이를 '3세대 스마트폰'으로 규정했다. 핵심은 '에이전틱 인공지능(AI)'이다. 사용자의 명령을 기다리는 기기를 넘어, 맥락을 이해하고 먼저 예측·제안·행동하는 '행동하는 AI'로의 전환을 공식화했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 발표를 마치고 참석자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com 노 사장은 "모든 획기적인 기술은 처음에는 경이로움으로 등장하지만, 역사를 바꾸는 기술은 인프라가 되면서 조용히 배경으로 스며든다"며 "AI가 지금 바로 그 지점에 서 있다"고 말했다. 이어 "AI는 누구나, 어디서나, 별도의 전문 지식 없이 작동해야 한다"며 "여러분이 인식하기도 전에 필요를 예측하는 스마트폰, 습관을 학습하고 실시간으로 적응하는 스마트폰, 여러분을 대신해 행동하는 스마트폰. 이것이 바로 에이전틱 AI 폰"이라고 강조했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ 행사장 가득 채운 'AI 인프라' 선언 이날 행사에는 북미를 비롯해 유럽·아시아 등 세계 각지에서 온 미디어와 인플루언서, 파트너 등 1400여 명이 참석했다. 행사 시작 1시간 전부터 입구에는 긴 줄이 형성됐고, 참석자들은 스마트폰을 꺼내 들고 무대 연출을 촬영하거나 체험존 동선을 확인하느라 분주했다. 동서양을 막론하고 관람객들은 새로 공개된 기기를 직접 체험하기 위해 발걸음을 재촉했다. 삼성전자는 갤럭시 S26 울트라를 활용해 '갤럭시 언팩 2026' 행사를 촬영했다. [사진=공동취재단] [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 인파의 모습. 김정인 기자 = 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 케데헌을 연출한 글로벌 영화 감독 매기 강(Maggie Kang)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 참석한 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com 삼성전자는 이번 무대를 글로벌 영화 감독 매기 강과 협업해 연출했다. 매기 강은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)'를 연출한 차세대 크리에이터로, 이번 언팩에서는 크리에이티브 자문으로 참여했다. 행사 기획 단계부터 발표 메시지 구성, 초청장 콘셉트, 무대 연출 요소 등 전반적인 스토리텔링에 관여했다는 설명이다. ◆ '프라이버시 디스플레이' 시연에 박수 이날 가장 큰 반응이 터진 순간 중 하나는 '프라이버시 디스플레이' 시연이었다. 측면에서 화면이 보이지 않도록 제어하는 장면이 공개되자 객석에서는 박수와 환호가 이어졌다. 50대 미국인 남성 스태프는 "미국은 대중교통 이용이 상대적으로 덜하긴 하지만 회사나 차량 이동 중 타인의 시선이 부담스러운 상황은 많다"며 "보호 필름처럼 화면이 어두워지지 않으면서 사생활을 지킬 수 있다는 점에서 혁신적"이라고 평가했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장의 모습. 프라이버시 디스플레이존에 인파가 몰려있다.2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 현장. 2026.02.26 kji01@newspim.com 에이전틱 AI에 대한 반응도 이어졌다. 삼성 멤버십 프로그램을 통해 행사에 참석한 20대 한국 남성은 "AI가 알아서 행동한다고 생각하면 어렵지 않다"며 "실생활에서 바로 쓰일 것 같고 경쟁사 대비 앞선 느낌이 강하다"고 말했다. 미국 조지아에서 온 삼성 멤버십 참가자는 "나이토그래피는 인플루언서에게 게임체인저가 될 수 있다"며 "작은 스마트폰 하나로 전문가급 영상 촬영이 가능하다는 점이 큰 매력"이라고 밝혔다. 또 다른 20대 미국인 여성 스태프는 "현장에서 나우 넛지 기능은 특히 고령층이나 활동이 어려운 사용자에게도 유용할 것이라는 이야기가 많다"고 전했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 S26 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026'에 전시된 갤럭시 버즈4 시리즈의 모습. 2026.02.26 kji01@newspim.com ◆ '3세대 스마트폰' 비전 공식화 이번 언팩은 AI를 전면에 내세워 '3세대 스마트폰'의 방향성을 공식화한 자리였다. 노 사장은 "AI는 인프라가 되어야 한다"며 "더 많은 사람에게 접근 가능해야 하고(Reach), 누구나 보편적으로 사용할 수 있도록 열려 있으며(Openness), 신뢰를 기반으로 작동해야 한다(Confidence)"고 강조했다. 이어 "보안과 프라이버시를 기본값으로 설계한 AI만이 일상의 기반이 될 수 있다"며 "갤럭시는 책임 있는 AI 경험을 통해 모바일의 다음 단계를 열어가겠다"고 했다. [샌프란시스코=뉴스핌] 김정인 기자 = 노태문 삼성전자 DX부문장 사장(가운데)이 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 발표를 하고 있다. 2026.02.26 kji01@newspim.com kji01@newspim.com 2026-02-26 07:45
사진
민희진 255억원 포기 이유는? [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 민희진 오케이 레코즈 대표가 25일 오후 서울 종로구 관철동 교원 챌린지홀에서 하이브와의 "255억원을 내려놓는대신 현재 진행중인 모든 소송과 분쟁을 중단하라"는 기자회견을 마치고 차량에서 취재진과 대화하고 있다. 서울중앙지법은 지난 12일 민 대표 등 3명이 하이브를 상대로 제기한 풋옵션 행사에 따른 주식매매대금 청구 소송을 인용하고, 하이브가 민 전 대표에게 255억 원을 지급하라고 명령했으며 하이브는 항소했다. 2026.02.25 yym58@newspim.com   2026-02-25 14:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동