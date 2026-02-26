BOJ, 추가 금리 인상 신중 검토..."3~4월 회의 전 정보 점검"

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재가 추가 금리 인상 여부에 대해 "3월과 4월 금융정책결정회의까지 확보되는 경제·물가 정보를 면밀히 점검한 뒤 판단하겠다"고 밝혔다.
당장 인상 시기를 못 박기보다는 데이터 확인을 우선하겠다는 신중한 입장을 재확인한 것이다.
우에다 총재는 26일 요미우리신문 인터뷰에서 "경제·물가 전망이 실현될 가능성이 높아지면 금융 완화 정도를 조정하는 것이 기본적인 스탠스"라며, 추가 인상은 전망의 확신이 높아질 때 검토한다는 기존 방침을 강조했다.
BOJ는 2025년 12월 및 그 이전에 단행한 금리 인상의 파급 효과도 면밀히 살펴볼 계획이다. 금융기관의 대출 태도, 기업 투자, 가계 소비 등에 미친 영향을 확인한 뒤 정책 판단에 반영하겠다는 뜻이다.
이는 BOJ가 속도보다 지속 가능성을 중시하고 있음을 보여준다. 급격한 긴축이 경기 회복을 저해할 수 있다는 우려를 의식한 조치로 풀이된다.
우에다 총재는 BOJ의 2% 물가 목표 달성 시점에 대해 "2026년도 후반~2027년도 사이"를 기본 시나리오로 제시했다. 다만 봄철 임금협상(춘투)에서 예상보다 큰 임금 인상과 기업의 가격 전가 가속이 동시에 나타나면 목표 달성 시점이 앞당겨질 수 있다고 말했다.
이는 추가 금리 인상 시기가 빨라질 가능성도 열어둔 발언으로 해석된다.
BOJ는 4월 발표 예정인 기업단기경제관측조사(단칸)를 중요한 판단 자료로 보고 있다. 다만 우에다 총재는 "반드시 단칸만 기다릴 필요는 없다"며 기업 인터뷰 등 다양한 방식으로 경제 상황을 점검하겠다고 했다.
미국 도널드 트럼프 행정부의 새 관세 정책에 대해서는 일본 경제에 "큰 영향은 없을 것"이라며, 추가 금리 인상 판단의 핵심 변수는 여전히 국내 물가·임금 흐름임을 시사했다.
goldendog@newspim.com