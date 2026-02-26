구윤철 "편법·탈법 행위 묵과하지 않을 것…돼지고기·계란 등 민생물가 특별관리"

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 정부가 민생물가 안정화에 행정력을 집중하는 가운데 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 "정부는 시장신뢰를 저해하는 편법·탈법 행위를 결코 묵과하지 않고 끝까지 개선하겠다"고 말했다.
구 부총리는 이날 정부서울청사에서 열린 '민생물가 특별관리 관계장관TF'를 주재하고, 모두발언을 통해 이같이 밝혔다.
최근 정부는 민생물가 안정에 집중하고 있다. 민생밀접품목 실태조사와 현장단속, 먹거리 담합의혹 기업에 대한 과징금 부과 등 전방위적으로 압박을 하고 있다.
구 부총리는 "누구라도 국민들의 가장 중요한 먹거리 등 민생물가를 가지고 담합·불공정 행위 등으로 이익을 얻는 것은 허용하지 않겠다"며 "수익을 내고 돈을 버는 것은 혁신, 새로운 아이디어를 통해 하는 것이 바람직하다"고 강조했다.
또 정부는 돼지고기, 계란 등 국민생활과 밀접한 민생물가 특별관리 품목을 선별해 가격을 안정화 하는 방안 마련에도 착수한다.
구 부총리는 "설탕·밀가루 등 최근 가격이 인하된 품목의 경우 이를 원재료로 사용하는 제품들의 가격 안정까지 이어지도록 철저히 관리할 것"이라고 강조했다. 소비자단체와 부처 홈페이지에 국민제안창구도 운영할 방침이다.
한편 정부는 이날 '할당관세 점검 및 제도개선방안'과'교복가격･학원비의 개선·관리강화방안'을 논의했다.
