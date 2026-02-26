中 "日 방산기업 제재는 당연한 조치, 억울할 것 없어"

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국이 일본의 40개 기업에 대한 제재안을 발표한 데 이어 중국 관영 매체가 이를 적극 엄호하고 나섰다.
26일 중국 관영 환구시보는 '일본 방산업체 제재에 대해 억울해할 것 없다'는 제목의 사설을 통해 일본을 강하게 비난했다.
앞서 중국 상무부는 지난 24일 미쓰비시조선 등 일본 내 20개 기업과 기관에 대해 "일본의 군사력 제고에 참여했다"며 수출 통제 관리 명단에 포함시켰다고 발표했다. 20개 기업은 일본의 대표적인 방산업체와 연구소들이다.
이와 함께 중국 상무부는 스바루, 후지 에어로스페이스 등 20개 기업과 기관에 대해 "이중 용도 물품 최종 사용자와 최종 용도를 확인할 수 없다"며 관찰 리스트에 포함시켰다.
일본은 이에 대해 강하게 반발하고 나섰다. 일본 정부 부대변인은 중국의 조치에 대해 "절대 용납할 수 없고 매우 유감스럽다"며 "일본 정부는 강하게 항의하고 조치 철회를 요구했다"고 밝혔다.
이 같은 상황을 배경으로 중국 관영지인 환구시보는 일본의 대응을 비판하고 중국의 제재를 적극 옹호하는 사설을 발표했다.
환구시보는 "중국의 이번 조치는 일본의 재군사화를 직접 겨냥했으며, 일본의 3대 방산업체인 미쓰비시, 가와사키, IHI 등을 포함하고 있다"며 "관련 기업들이 수출 통제 목록에 포함된 것은 전혀 억울할 일이 아니다"라고 평가했다. 이어 "이들 기업은 일본의 군사력 강화를 주도하고 있다"며 "중국은 책임 있는 대국으로서 제2차 세계 대전 이후 국제 질서를 수호하고 지역의 평화를 유지하기 위해 정의로운 조치를 취했다"고 강조했다.
매체는 "최근 몇 년 동안 일본은 전례 없는 군사력 강화를 이뤄왔고, 방위 예산을 대폭 증가시켰으며, 평화헌법을 무력화했을 뿐 아니라 전후 핵 금지 구역에 공공연히 도전하고 있다"며 "일본은 오랜 기간 침략 역사를 충분히 반성하지 않았기 때문에, 일본의 군사력 강화는 군국주의 부활에 대한 경계심을 불러일으키기에 충분하다"고 주장했다.
매체는 "중국의 수출 통제 조치가 발표된 후 다카이치 사나에 일본 총리가 중국과의 대화를 원한다는 발언을 내놓았다"며 "중국은 대화에 개방적이지만, 대화의 전제 조건은 일본이 잘못된 발언을 철회하고 실제 행동으로 잘못을 인정하고 수정하는 것"이라고 강조했다. 매체는 "일본의 일부 세력이 조속히 절벽에서 물러나 잘못될 길로 점점 더 멀리 나아가지 않기를 권한다"고 끝맺었다.
