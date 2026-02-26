작년 우리나라 수산물생산 8.7% 증가…연근해 16.3% 급증

해수부, 2025년 수산물 통계 발표

연근해·양식업·원양어업 모두 성장

수산물 생산액 10.2조…1.4% 늘어

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 지난해 우리나라 수산물 생산량이 8.7% 늘었다. 연근해어업 생산량은 16.3%나 급증한 것으로 나타났다.

해양수산부는 2025년 국내 어업(연근해어업, 해면양식업, 원양어업, 내수면어업) 총생산량이 393만톤으로 집계됐다고 26일 밝혔다.

이는 2024년(362만톤) 대비 8.7% 증가한 수치다. 생산금액은 2024년(10조976억원)보다 1.4% 증가한 10조 2366억원을 기록하며 증가세를 보였다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.02.26 dream@newspim.com

◆ 연근해어업 생산량 급증…생산액 9.4% 늘어

지난해 연근해어업 생산량은 총 97.8만 톤으로 전년(84.1만톤) 대비 16.3% 늘었다. 최근 5년 평균(91.2만톤) 대비 7.2% 증가하며 회복세를 나타냈다.

생산액은 총 4조 5656억원으로 각각 전년 대비 9.4%, 최근 5년 평균 대비 8.1% 증가한 것으로 집계됐다.

이같은 생산량 증가는 상대적으로 낮은 수온의 영향으로 어장 형성이 전반적으로 양호하게 이루어진 데 따른 것으로 분석된다.

2025년 우리나라 수산물 통계 [자료=해양수산부] 2026.02.26 dream@newspim.com

특히 동해 남부 해역에 연중 고등어 어장이 형성되면서 대형선망 어업의 생산량(20.2만톤, 전년 대비 62.1%↑)과 조업 횟수(전년 대비 22.4%↑)가 늘어난 것이 주요 요인으로 꼽힌다.

주요 어종 중 오징어 3.1만톤(128.5%), 고등어 20.2만톤(62.1.%), 꽃게 2.6만톤(26.9%), 멸치 15만톤(25%) 등은 전년 대비 생산량이 증가하였다.

반면, 전갱이 2만톤(-49%), 청어 2.3만톤(-16.5%), 삼치 3.4만톤(-8.6%), 붉은대게 2.6만톤(-5.3%) 등 일부 어종은 전년 대비 생산량이 감소했다.

오징어는 전년(역대 최저) 대비 낮은 수온의 영향으로 봄철 동해 중부, 여름철 서해 중·남부 해역에서 어장이 원활하게 형성되어 생산량이 증가했다.

고등어는 2023년 이후 산란자원량의 증가로 지난해에 이어 올해도 높은 자원 밀도가 유지됐으며, 특히 연중 동해 남부해역에 어장 형성, 수출물량 증가에 따른 수요 확대 등으로 생산량이 증가했다.

전갱이는 주 업종인 대형선망어업이 주요 어장인 제주도 주변 해역보다 동해 남부 해역에서 고등어를 집중 조업하면서 어획물 중 전갱이 비율이 4.9%(2024년 14.3%)로 감소함에 따라 생산량이 큰 폭으로 감소했다.

청어는 상반기 기상특보 증가(2024년 대비 기상특보 11.4%)로 인한 조업일수 감소로 경북지역의 선망류(소형선망, 연안선망) 어업에서 생산량 및 어획비율(2024년 대비 14.4%)이 감소했다.



앞으로도 해양수산부는 기후변화에 대응한 어업구조 혁신을 위해 기후변화에 민감한 업종을 중심으로 집중 감척을 실시하여 어선의 생산성을 높이고, 나머지 어선은 근해어선 펀드 도입 등을 통해 대형화･현대화함으로써 전체 어획량을 안정적으로 유지･회복할 방침이다. 아울러 낡은 어업규제도 단계적으로 완화하거나 폐지하여 변화하는 어장 환경에 대한 적응력도 높일 예정이다.

또한 수산자원의 지속 가능한 관리를 위해 총허용어획량(TAC) 제도를 모든 어선에 전면 도입하고, 허용어획량 내에서 쿼터를 거래할 수 있는 '양도성개별할당제(ITQ)'도 단계적으로 도입할 계획이다.

◆ 양식업 생산량 12% 늘어…생산액 2.1% 증가

지난해 해면양식업 생산량은 총 253만톤으로, 전년(226만톤) 및 최근 5년 생산량(231만톤)에 비해 각각 12%, 9.5% 증가했다.

해면양식업 생산금액은 3조 8017억원으로, 전년(3조 7251억원)에 비해 2.1% 증가했으며, 최근 5년 평균(3조 2893억원)에 비해서는 15.6% 증가했다.

주요 양식품목 생산량은 김 71.8만톤, 미역 63.1만톤, 굴 30.2만톤, 전복 2.7만톤, 넙치(광어) 4.2만톤, 조피볼락(우럭) 1.2만톤 등으로 나타났다.

2025년 우리나라 수산물 통계 [자료=해양수산부] 2026.02.26 dream@newspim.com

김은 신규 면허 개발, 기상 여건 호조, 수출 수요 증가 등으로 어가들의 생산 의지가 높아 생산량은 전년 대비 30.1% 증가했다. 또한 미역, 다시마도 기상 여건 호조로 작황이 양호하여 각각 10%, 4.3% 증가했다.

전복은 전년 및 올해 고수온기 폐사가 적고, 성장이 양호해 출하량이 증가하면서 생산량이 전년 대비 16.5% 증가하였다. 다만, 홍합은 전년보다 생산량이 52.4% 감소했는데, 작년 여름철 고수온 영향으로 대부분 어장에서 폐사 및 탈락 등으로 시설 철거가 늘고 작황 부진이 지속됨에 따라, 올해 연초부터 출하 가능 물량 부족으로 생산량이 급감한 것이 원인으로 분석된다.

넙치(광어)는 다른 횟감용 활어보다 고수온 피해가 적어 여름철 출하가 일시적으로 증가하기도 했으나, 겨울철에는 출하가 감소하여 전년 수준의 연간 생산량을 보였다.

특히 조피볼락(우럭)은 생산량이 18.3% 감소했는데, 주요 산지에서 여름철 고수온 영향은 적었으나, 이례적으로 적조로 품질이 떨어져 즉시 출하 가능한 물량이 줄면서 생산량이 감소된 것으로 분석된다.

한편 2026년 양식업 생산량은 전년에 비해 소폭 감소할 것으로 전망된다. 2025년 유례없는 안정적인 해황으로 인해 김, 다시마, 미역 등 해조류의 경우 작황이 좋아 전체 양식업 생산량이 12% 증가했다.

하지만 올해는 평년 수준으로 예상되어 해조류의 생산이 감소할 것으로 예상된다. 다만, 고수온 영향으로 생산량이 감소했던 홍합, 우럭 등은 생산 회복이 전망된다.

해수부는 양식수산물 수급 관리를 강화하기 위해 해양환경 요인을 고려해 수산 관측을 실시하고 그 내용을 어업인 등에게 신속하게 제공하는 한편, 자조금을 지원하여 생산자단체의 자율적인 적정 생산을 지원해 나갈 계획이다.

또한 기후변화로 인한 양식환경 급변 상황에도 수급을 안정적으로 관리하기 위해 방어, 벤자리 등 기후적응 품종 개발 및 전환, 재해 대응체계 강화, 인공지능(AI) 기술 혁신을 위한 스마트수산업 혁신 선도지구 육성 등을 적극 추진하고, 해외시장의 선호도가 높은 김, 굴, 넙치 등 주력 품목의 고부가가치화와 수출 확대도 적극 지원해 나갈 계획이다.

◆ 원양어업 20% 급증…5년 평균 대비 12% 늘어

지난해 원양어업 생산량은 38.3만톤으로, 전년 생산량(47.9만톤)과 최근 5년 평균 생산량(43.4만톤)에 비해 각각 20.2%, 11.9% 감소했다.

주요 어종별 생산량은 가다랑어 17.2만톤, 황다랑어 5만톤, 눈다랑어 2.2만톤, 오징어류 5.2만톤, 꽁치 0.6만톤, 명태 2.9만톤, 이빨고기류 0.4만톤 등이다.



대표적인 원양어업 어종인 가다랑어류의 경우 태평양 어장 형성 저조에 따라 조업 횟수가 감소해 생산량이 전년 대비 30.9% 감소했다. 마찬가지로 태평양해역 선망어업의 조업 횟수 감소에 따라 황다랑어의 생산량 또한 전년 대비 각각 11.1% 감소했다.

2025년 우리나라 수산물 통계 [자료=해양수산부] 2026.02.26 dream@newspim.com

오징어는 전년 대비 포클랜드 해역 내 오징어 어장 형성이 다소 저조하여 생산량이 전년 대비 17.4% 감소했으나, 꽁치는 북태평양 어장의 회복과 함께 조업횟수가 증가하면서 생산량이 전년과 최근 5개년 대비 각각 0.6%, 27.2% 증가했다.

해수부는 노후된 원양어선의 대체 건조를 지원하는 원양어선 안전펀드 사업을 통해 조업경쟁력을 강화하고, 투발루·키리바시 등 태평양 도서국들에 대한 공적개발원조사업(ODA) 추진으로 연안국과의 협력 강화를 통해 원양어업 공급망을 확대해 지속 가능한 원양산업 발전을 지원해 나갈 계획이다.

또한 원양어선의 인력난 해소를 위한 제도 마련과 처우개선으로 선원의 안정적 확보 기반을 조성하고, 참치, 오징어 등 대중성 어종의 안정적 공급을 위해 지역수산기구의 보존조치 이행 준수와 과학적 기여도 확대 등을 통한 어획할당량 확보, 새로운 해외어장 개발도 계속 추진할 예정이다.

◆ 내수면어업 9.3% 증가…5년 평균 대비 6.2% 늘어

지난해 내수면어업 생산량은 총 4.4만톤으로, 전년 생산량(4.1만톤)에 비해 9.3% 증가, 최근 5년 평균 생산량(4.2만톤)에 비해 6.2% 증가했다.

주요 어종별 생산량은 뱀장어 1만7400톤, 왕우렁이 8700톤, 메기 3200 톤, 송어류 2500톤, 붕어 2300톤 등이다. 메기와 붕어는 각각 전년 대비 90톤(2.8%), 10톤(4.5%) 증가했으며, 왕우렁이와 송어류는 각각 전년 대비 700톤(8.1%), 200톤(7.1%) 증가했다.

해수부는 내수면어업의 지속가능한 성장과 경쟁력 확보를 위해 중장기 비전 및 실행계획 등을 담은 '제6차 내수면어업 진흥 기본계획(2027~2031)' 수립을 추진하고, 기후변화에 의한 산란기 변동 등 내수면 수산자원 관리를 기반으로 합리적인 자원회복 방안을 모색할 예정이다.

또한 극동산 뱀장어의 자원 보존 및 국제 대응을 위한 내수면 수산자원 어획 실태 파악 및 조사 등 자원관리를 위한 지원을 계속할 계획이다.

최현호 해수부 수산정책실장은 "지난해 연근해와 양식 등 어업 전반의 생산량은 증가했으나, 원양어업은 해양환경 변화와 자원량 변동에 따른 어장 형성 저조로 어획량이 감소했다"고 분석했다.

이어 "앞으로 국민에게 양질의 우리 수산물을 안정적으로 공급할 수 있도록 어업인의 경영 여건을 개선을 지원하고, 기후변화에 탄력적인 수산·양식 생산 및 공급 체계를 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com