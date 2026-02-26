대동로보틱스, 강성철 신임 대표 선임...AI 필드로봇 사업 본격화

국내 유일 'AI 필드로봇 풀스택 체계' 구축 가속화
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대동그룹의 AI(인공지능) 로봇 전문 계열사 대동로보틱스는 신임 대표이사로 강성철 현 대동모빌리티 부사장을 선임했다고 26일 밝혔다.
대동그룹의 이번 인사는 'AI 필드로봇 풀스택 기업화'의 속도를 높이고, 로봇 제품의 사업화 단계로 전환하는 시기에 부응하기 위한 조치다.
강 신임 대표는 KIST(한국과학기술연구원)와 삼성전자에서 35년간 국방·의료·가전·제조 등 다양한 산업 분야의 로봇 개발 프로젝트를 성공적으로 이끌어온 로봇 전문가로, 지난해 4월 대동모빌리티의 로봇 프로덕트 부문의 부사장으로 합류했다. 대동그룹은 강 신임 대표가 글로벌 로봇 사업의 경쟁력 확보에 적합한 리더라고 평가했다.
강 신임 대표는 대동모빌리티의 프로덕트 부문(개발·생산) 부사장직도 계속 겸임하며, 대동모빌리티의 로봇 제조 파운드리화를 통한 그룹의 로봇사업간 시너지를 더욱 강화해 나갈 예정이다.
대동로보틱스는 '세계 최고의 AI필드로봇 기업'이라는 비전 하에 AI 로봇 제조부터 통합 운영 서비스까지 아우르는 농·필드 산업용AI 로봇 리딩 기업으로의 도약을 추진한다. 아울러 그룹내 로봇 개발과 사업을 전담하는 계열사로서 필드 로봇의 상용화와 사업화도 가속한다.
대동로보틱스는 2026년을 매출 성장과 기업가치 제고의 '투 업스(Two-Ups)' 달성 목표 아래 다음과 같은 전략을 추진하고 있다. 먼저 매출 성장 측면에서는 자율주행 운반로봇 판매 확대와 함께 예초·방제 작업을 겸하는 '2-in-1' 로봇을 중심으로 제품 경쟁력을 강화한다. 또한 글로벌 필드로봇 기업과의 기술 협력 및 대형 영농법인 대상 POC를 통해 해외 시장 공략 기반을 마련하고, 제조·물류·건설 등 필드 산업 리딩 기업과의 전략적 협업을 확대해 사업 영역을 농업에서 필드 산업 전반으로 확장할 계획이다.
강성철 대표는 "대동의 로봇 사업은 기술 검증 단계를 넘어 본격적인 시장 성장 단계로 진입하고 있다"며 "매출 성장과 기업가치 제고를 동시에 추진하는 '투 업스(Two-Ups)' 전략을 통해 5년 내에 필드로봇 설계, 개발, 제조에서 최고의 기업으로 발전하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com