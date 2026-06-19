네이버지도, 도보 길안내에 음성 기능 추가

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실시간 음성 안내로 화면 확인 없이 경로 안내 가능

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 지도 앱의 도보 길안내 서비스에 음성 안내 기능을 추가했다.

새로운 도보 길안내는 기존 '도보 따라가기' 기능에 실시간 음성 안내를 더한 것이다. 사용자가 이동 중 스마트폰 화면을 확인하지 않아도 경로 안내를 받을 수 있다. 현재 안드로이드 환경에서 먼저 제공되며 iOS 환경에도 순차적으로 적용될 예정이다.

네이버가 지도 앱의 도보 길안내 서비스에 음성 안내 기능을 추가했다. [사진= 네이버]

도보 길안내는 대중교통 길찾기와 연계된다. 출발지부터 대중교통 승·하차 지점, 최종 목적지까지 이어지는 도보 구간에 대한 안내를 제공하며 다음에 이용할 버스나 지하철 노선 정보와 도착 예정 시간도 함께 표시된다.

지난해 코엑스에 우선 적용된 '실내 AR 내비게이션' 서비스와도 자연스럽게 연결돼 AR 내비게이션 지원 구간으로 진입할 때 안내를 이어받을 수 있다.

네이버지도는 내비게이션 길안내 화면에 '제보' 아이콘을 추가했다. 운전자가 발견한 사고, 공사, 통제 등 도로 위 돌발 상황을 빠르게 제보할 수 있으며 제보 내용은 다른 운전자들에게 실시간으로 공유된다.

내비게이션 기능도 강화했다. 후면 구간 과속단속카메라와 후면 실시간 가변형 과속단속카메라를 실시간으로 안내받을 수 있으며 목적지 없이 주행하는 '안전운행' 모드에서도 실시간 신호등 정보를 확인할 수 있다. 네이버는 4월 금융감독원과 협력해 고의사고 다발구간 주의 안내도 강화했다.

정경화 네이버지도 서비스 총괄 리더는 "네이버지도는 이용자의 여정 전반을 지원하는 올인원 플랫폼으로서 이번 업데이트를 통해 도보-대중교통 연계 및 안내를 강화해 한층 편리하고 정교한 이동이 가능하도록 지원하게 됐다"며 "네이버지도는 월 3100만 이상의 이용자들이 라스트마일까지 더 편리하고 안전하게 이동할 수 있도록 서비스 전반에서 고도화를 이어가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com