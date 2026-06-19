HD현대사이트솔루션, 울산공장 생산능력 2만4000대로 확대

AI 핵심 요약beta
- HD현대사이트솔루션이 18일 울산공장 현대화를 완료했다
- 930억원 투자로 산업차량·부품 생산능력을 대폭 확대했다
- 자동화 설비 도입으로 리드타임 단축·생산성 향상과 전동지게차 라인업 확충에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대사이트솔루션이 울산 공장의 현대화 프로젝트를 완료했다.
HD현대사이트솔루션은 지난 18일 울산캠퍼스에서 산업차량 통합 공장 완공식을 열었다고 19일 밝혔다.
2022년부터 진행된 이번 프로젝트에는 약 930억원이 투자됐다. 생산시설 재편으로 산업차량 연간 생산 능력은 기존 2만대에서 2만4000대로 확대됐다. 건설기계 부품 생산 규모도 17만개에서 22만개로 늘어났다.
회사는 무인운반차량(AGV), 대형 타이어 조립 설비, 자동 컨베이어 등을 도입했다. 자재 창고와 성능·출하동을 신축해 자동화율을 높이고 물류를 최적화했다.
이에 따라 제품 완성까지 소요되는 기간은 기존 대비 9일(32%) 단축되고 생산성은 약 20% 향상된다.
회사는 지난해 하반기 4~9톤 중형 전동지게차를 출시한 데 이어 7월부터 10톤~18톤급 대형 전동지게차를 순차적으로 출시한다. 소형부터 대형까지 제품 라인업을 갖춰 글로벌 시장 진출을 추진할 방침이다.
y2kid@newspim.com