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[르포] "첫 경기 기세 잇는다"…멕시코전 앞둔 광화문·여의도 '붉은 물결'

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  • 시민들이 19일 서울 광화문·여의도에서 한국·멕시코 월드컵 2차전 승리를 향한 거리 응원을 펼쳤다
  • 학생·직장인·가족 단위 응원객들이 체험학습·연차까지 내며 조 1위 결정전 승리를 간절히 기원했다
  • 대규모 인파와 무더위에 대비해 주최 측과 경찰은 좌석 확충·경찰 병력 배치·음식물 배달 금지 등 안전 관리에 나섰다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

초등생 '체험학습'·직장인 '연차 찬스'
명당 자리 차지하려 오픈런도
음식 배달 금지 등 '안전 최우선'

[서울=뉴스핌] 나병주 유재선 기자 = 한국과 멕시코의 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전을 앞둔 19일 오전 9시. 서울 광화문과 여의도 등 도심 곳곳은 이른 시간부터 월드컵 승리를 향한 시민들의 뜨거운 열기로 달아올랐다.

지난 1차전 승리의 벅찬 감동이 채 가시지 않은 듯 거리는 연승을 염원하는 시민들로 가득 찼다. 조 1위를 결정짓는 중요한 경기를 앞두고 모인 시민들의 얼굴에는 기대감과 설렘이 교차했다. 학생부터 성인 등 남녀노소 모두 반드시 이겨야 한다는 간절한 마음이 퍼지고 있었다. 

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 19일 오전 서울 종로구 광화문광장, 한국과 멕시코의 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전을 앞두고 홍민우(13) 군과 친구들이 대표팀을 응원하고 있다. 2026.06.19 lahbj11@newspim.com

서울 종로구 광화문광장에서는 학교와 직장 대신 거리 응원을 택한 시민들을 쉽게 만날 수 있었다. 체험학습을 신청하고 친구, 부모님과 함께 광장을 찾은 홍민우(13) 군은 "체험학습을 내고 다 같이 응원하러 왔다"며 "오늘 경기에서 오현규 선수가 멋지게 골을 넣고 이길 것 같다"고 눈을 반짝였다.

홀가분한 마음으로 축제를 즐기는 대학생들의 목소리도 높았다. 대학생 이진표(22) 씨는 "지난주에 마침 기말고사가 끝나고 종강을 해서 이제 마음 놓고 응원하러 왔다"며 "재밌고 후회 없는 경기를 기대한다"고 웃었다. 이태용(22) 씨 역시 "지난 카타르 월드컵 때는 고3 수험생이라 월드컵을 제대로 못 즐겼다"며 "태어나서 처음으로 거리 응원을 나와봤는데 분위기도 너무 좋고 즐겁다"고 한껏 달아오른 현장 분위기를 전했다.

직장인들은 짜릿한 1차전 승리에 또다시 '연차 찬스'를 꺼내 들었다. 직장인 전창현(27) 씨는 "이번 월드컵에 큰 기대가 없었는데 1차전 경기를 보고 나니 기대감이 확 올라왔다"며 "오늘 경기가 1위 결정전이라 친구들과 급하게 연차를 쓰고 나왔다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 19일 오전 서울 영등포구 여의도 한국투자증권 앞, 한국과 멕시코의 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 거리응원에 나선 시민들이 경기 시작을 기다리고 있다. 2026.06.19 jason14@newspim.com

같은 시각 서울 영등포구 여의도 한국투자증권 본사 앞도 경기 시작이 2시간이나 남았음에도 거리 응원에 참여하려는 시민들의 발걸음이 끊이지 않았다. 시민들은 대한민국 국가대표팀 유니폼은 물론 이강인 선수의 소속팀인 파리 생제르맹(PSG), 김민재 선수의 소속팀 바이에른 뮌헨 등 각양각색의 유니폼을 입고 거리로 나섰다.

파리 생제르맹 유니폼을 맞춰 입고 온 이정국(34)·이지우(29) 부부는 "둘 다 이강인 선수의 팬이라 유니폼을 맞춰 입고 응원하러 왔다"며 "현실적으로 경기는 3대 1로 질 것 같지만 그 한 골을 이강인 선수가 꼭 넣어줬으면 좋겠다"고 웃어 보였다.

'불금'인 만큼 가족 단위 응원객들이 유독 눈에 많이 띄었다. 경기도 광주에서 두 자녀와 함께 온 남미희(43) 씨는 "아이들이 축구를 너무 좋아해서 학교에 현장체험학습 신청서까지 내고 왔다"면서 "명당을 차지하려고 아침 6시부터 '오픈런'을 했는데 좋은 자리에 앉게 돼 일찍 온 보람이 있다"며 환하게 웃었다.

지난 1차전에서 극적인 승리를 거둔 만큼 이번 2차전에 대한 시민들의 기대감은 남달랐다. 서울 동작구에서 온 김민준(23) 씨는 "역대 월드컵에서 우리나라가 2차전 승률이 좋지 않아 불안한 마음도 있다"면서도 "반드시 이겨야 하는 간절한 경기인 만큼 맨 앞자리에 앉아 목청 터지게 응원할 생각"이라고 말했다.

월드컵 열기가 최고조에 달하면서 주최 측과 경찰은 대규모 인파에 대비해 안전 관리에 만전을 기하고 있다. 광화문광장 응원 주최 측은 응원석으로 9000석을 마련했다. 1차전보다 6000석 늘어난 규모다. 경찰은 광화문 일대에 최대 2만명 인파가 운집할 것으로 보고 현장에 6개 기동대 소속 경력 400여명을 배치했다. 경찰은 다중 밀집 상황을 고려해 광화문 응원 구역 내 음식물 배달을 전면 금지했으며 음주와 흡연도 엄격히 제한한다.

여의도 거리 응원 역시 5000~6000명 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 주최 측이 현장 통제에 나섰다. 응원 구역을 두 곳으로 분할해 좌석 600개를 배치하고 현장에 안전요원 80명을 투입했다. 특히 이른 아침부터 체감온도 30도 안팎의 무더운 날씨가 이어지자 시민들에게 아이스크림을 나눠주며 온열 질환 예방에 나섰다.

lahbj11@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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'군기누설' 김용현 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난달 12일 결심공판에서 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 "이 사건 범행은 위헌·위법한 비상계엄 선포 후 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하고 영장주의를 위배하여 중앙선거관리위원회를 점거해 그 직원들을 불법적으로 체포·구금하려는 등 헌정질서를 유린하려 한 반헌법적 중대 범행"이라고 짚었다. 그러면서 "이와 같은 범죄의 중대성과 이 사건 범행으로 극도의 국가적 혼란과 군기 문란이 초래된 점, 피고인의 범행 가담 정도, 수사 및 재판에 임하는 태도 등 정상을 종합적으로 고려하여, 피고인에게 징역 5년을 구형했다"며 구형 이유를 밝혔다. 김 전 장관은 2024년 10월~11월 문상호 전 정보사령관, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장 등과 공모해 특수임무대(HID) 요원을 비롯한 정보사 요원 40여명의 이름 등 인적 사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 정보사 요원의 개인정보는 3급 군사기밀로, 2019년 3월 군에서 제적돼 민간인이었던 노 전 사령관에게 군사기밀을 누설했다는 것이다. 특검팀은 김 전 장관 등이 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단'을 구성하기 위해 정보사 요원 명단을 전달한 것으로 보고 있다. 한편 김 전 장관은 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았으며 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의로도 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-19 06:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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