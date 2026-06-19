[2026WC] 한국, 멕시코전 '손톱' 세웠다...손흥민 원톱-오현규 벤치

멕시코 히메네스도 원톱 출격...손흥민과 최전방 격돌

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 조 1위를 조기 확정하려는 홍명보호는 멕시코전에 '손톱'을 세웠다. 체코전 결승골의 주인공 오현규는 벤치에서 출발한다. 사상 첫 원정 월드컵 조 1위 토너먼트 진출을 노리는 홍명보호가 운명의 멕시코전 선발 명단을 발표했다.

대한민국 축구 국가대표팀은 19일(한국시간) 오전 10시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 개최국 멕시코와 격돌한다. 한국은 지난 1차전에서 체코를 2-1로 꺾고 승점 3점을 챙겼다. 멕시코 역시 남아프리카공화국을 2-0으로 제압해 현재 골득실에서 앞선 A조 1위다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민이 19일(한국시간) 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전 멕시코 대 한국전 앞서 몸을 풀고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국-멕시코전을 하루 앞둔 18일(한국시간) 손흥민이 멕시코 과달라하라 치바스 베르데 발레 훈련장에서 동료들과 즐겁게 훈련하고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

두 팀의 맞대결을 앞두고 선발 라인업이 공개됐다. 홍명보 감독의 승부수는 이번에도 '손톱'이다. 캡틴 손흥민(LAFC)이 최전방 원톱이자 전방 골잡이로 출격한다. 빠른 발을 무기로 멕시코의 느린 수비 뒷공간을 무너뜨리겠다는 계산이다. 2선 공격형 미드필더에는 이재성(마인츠)과 이강인(파리 생제르맹)이 짝을 이뤄 측면과 중앙을 지원한다.

[그래픽=남정훈 기자] AI 챗GPT로 생성한 홍명보호 멕시코전 라인업. wcn05002@newspim.com

중원은 황인범(페예노르트)과 백승호(버밍엄 시티)가 지킨다. 체코전 1골 1도움의 주인공 황인범이 매끄러운 빌드업을 책임지고, 백승호가 풍부한 활동량으로 상대 압박을 풀어낸다. 수비 라인에는 작은 변화가 생겼다. 지난 경기 좌우 윙백이었던 이태석과 설영우 조합 중 이태석이 벤치로 이동했다. 설영우(즈베즈다)가 왼쪽으로 자리를 옮겼고, 김문환(대전)이 오른쪽 윙백으로 선발 출격한다.

이기혁(강원), 김민재(바이에른 뮌헨), 이한범(미트윌란)으로 구성된 스리백과 골키퍼 김승규(도쿄)는 변함없이 후방을 사수한다. 벤치에는 조현우, 황희찬, 배준호, 조규성, 오현규 등이 대기하며 출격 명령을 기다린다.

개최국 멕시코는 4-3-3 포메이션으로 맞선다. 최전방에 라울 히메네스, 훌리안 키뇨네스, 로베르토 알바라도가 스리톱을 이룬다. 중원은 루이스 로모, 에릭 리라, 브리안 구티에레스가 구축한다. 수비진은 호르헤 산체스, 에드손 알바레스, 요안 바스케스, 헤수스 가야르도가 백4를 만들었고 골문은 라울 랑헬이 지킨다. 핵심 수비수 세사르 몬테스는 지난 경기 퇴장 징계로 결장한다.

[그래픽=남정훈 기자] AI 챗GPT로 생성한 멕시코의 한국전 라인업. wcn05002@newspim.com

많은 기록이 걸려 있는 단판승부다. 앞서 열린 A조 다른 경기에서 체코와 남아공이 1-1로 비겼다. 한국이 이번 경기에서 멕시코를 꺾는다면 최종전 결과와 상관없이 조 1위를 확정한다. 이번 대회부터 승자승 원칙이 우선 적용되기 때문이다.

승리 시 한국 축구는 새 역사를 쓴다. 원정 월드컵 사상 첫 조 1위 토너먼트 진출이다. 아울러 통산 11전 4무 7패에 그쳤던 잔혹한 '월드컵 2차전 무승 징크스'를 12경기 만에 깨뜨리게 된다. 1998년 프랑스 대회와 2018년 러시아 대회에서 모두 패배를 안겼던 '멕시코전 잔혹사' 청산도 가능하다.

홍명보호가 개최국 홈팬들의 일방적인 응원을 뚫고 한국 축구의 해묵은 징크스들을 한 번에 날려버릴 수 있을지 전 세계의 이목이 과달라하라로 쏠리고 있다.

psoq1337@newspim.com