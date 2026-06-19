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[2026WC] 이강인, 1차전 전체 '드리블 2위'...손흥민 '슈팅 3위'

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AI 핵심 요약

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  • 이강인과 손흥민이 18일 조별리그 1차전에서 각종 공식 기록 상위권에 올랐다.
  • 이강인은 체코전에서 드리블 성공률 83%로 이번 대회 5회 이상 드리블 시도 선수 중 공동 2위를 기록했다.
  • 손흥민은 체코전 슈팅 6개로 최다 슈팅 공동 3위에 올랐고, 무승부 비율 37.5% 등 짠물 수비 속 이변이 두드러졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1차전 24경기 중 9경기 무승부...역대 최다

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보호의 핵심 공격 자원인 이강인(파리 생제르맹)과 손흥민(LAFC)이 2026 북중미 월드컵 조별리그 1차전 공식 데이터에서 최상위권에 이름을 올렸다. 세계적인 구단과 스타플레이어들이 총출동한 무대에서 한국 축구의 매서운 화력을 통계로 입증한 셈이다.

영국 국영매체 BBC가 18일(한국시간) 축구 통계 전문 매체 옵타의 자료를 바탕으로 보도한 내용에 따르면 이강인은 대회 조별리그 1차전 드리블 성공률 부문에서 당당히 공동 2위에 올랐다. 이강인은 지난 12일 체코와의 A조 1차전 당시 6차례의 과감한 드리블을 시도해 5번을 성공시켰다. 성공률은 무려 83%에 달한다. 이번 대회에서 드리블을 5회 이상 시도한 선수 중 코트디부아르의 아마드 디알로(86%)의 뒤를 바짝 쫓았고, 한국의 다음 상대인 멕시코의 공격수 훌리안 키뇨네스(83%)와 어깨를 나란히 했다. 체코의 수비진을 뒤흔든 이강인의 발끝이 세계적인 수준이었음을 보여주는 지표다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인. [사진=KFA] 2026.06.19 psoq1337@newspim.com

주장 손흥민 역시 슈팅 횟수에서 파괴력을 보여줬다. 손흥민은 체코전에서 총 6개의 슈팅을 날리며 리오넬 메시(아르헨티나), 당 은도예(스위스), 케난 일디즈(튀르키예)와 함께 최다 슈팅 공동 3위에 랭크됐다. 이 부문 1위는 아르다 귈러(8개·튀르키예), 2위는 해리 케인(7개·잉글랜드)이다. 다만 손흥민은 슈팅 기회의 질을 수치화한 기대 득점(xG)에서 1.01이라는 높은 수치를 기록하고도 아쉽게 골문을 열지 못했다. 이에 대해 BBC는 "손흥민이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 시절 가장 냉정하고 확실한 마무리 능력을 보여준 공격수였다는 점을 감안하면 다소 의외의 결과"라며 놀라움을 표했다. 1차전에서 멀티골을 터뜨린 케인의 기대 득점은 1.03이었고, 해트트릭을 달성한 메시의 기대 득점은 1.05였다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민. [사진=KFA] 2026.06.19 psoq1337@newspim.com

이번 대회 1차전 전체를 관통하는 키워드는 '짠물 수비'와 '이변'이었다. 조별리그 1차전 24경기 중 무려 9경기가 승부를 가리지 못하고 무승부로 끝났다. 무승부 비율이 37.5%에 달하는데, 이는 조별리그 첫 경기 종료 시점을 기준으로 2010년 남아프리카공화국 월드컵 이후 가장 높은 수치다. 철저한 전력 분석과 탄탄한 수비 조직력을 들고나온 팀들이 많아졌다는 방증이다. 

psoq1337@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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