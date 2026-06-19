[2026WC] BBC 해설위원 "한국, 멕시코에 1-2 패"... AI는 1-1 무승부 전망

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 영국 'BBC'의 축구 해설위원 크리스 서튼이 2026 북중미 월드컵 조별리그 최대 빅매치 가운데 하나로 꼽히는 한국과 멕시코의 맞대결에서 개최국 멕시코의 승리를 예상했다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 개최국 멕시코와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전을 치른다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 12일 체코전에 출전한 대한민국 대표팀 선수들. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

이번 경기는 사실상 조 1위 결정전이다. 앞서 열린 같은 조 경기에서 체코와 남아프리카공화국이 1-1 무승부를 기록하면서 두 팀 모두 1무 1패(승점 1)에 머물렀다. 반면 한국은 체코를 2-1로 꺾었고, 멕시코는 남아공을 2-0으로 제압하며 나란히 승점 3을 확보했다.

이 때문에 이번 경기 승자는 조별리그 최종전 결과와 관계없이 승자승 원칙에 따라 A조 1위를 확정하고 가장 먼저 32강 진출을 확정짓게 된다.

경기를 앞두고 'BBC'는 크리스 서튼 해설위원과 인공지능(AI)의 월드컵 조별리그 2차전 예상 결과를 공개했다.

서튼의 선택은 멕시코였다. 그는 한국이 멕시코에 1-2로 패할 것이라고 전망했다. 서튼은 과거 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 블랙번에서 활약한 공격수 출신이다. 은퇴 후 BBC 해설위원으로 활동하며 꾸준히 국제대회 경기 결과를 예측해 왔다.

특히 2022 카타르 월드컵 당시 일본의 독일전 승리를 2-1 스코어까지 정확히 맞혀 화제를 모았다. 당시 일본의 승리를 예상한 전문가가 거의 없었던 만큼 축구 팬들 사이에서는 2006 독일 월드컵에서 경기 결과를 연이어 적중시킨 '문어 파울'에 빗대 '인간 문어'라는 별명까지 얻었다.

다만 이번 대회에서는 절대적인 적중률을 보여주고 있는 것은 아니다. 'BBC'에 따르면 서튼은 조별리그 1차전 24경기 가운데 12경기의 승패를 맞혔다. AI는 13경기, BBC 독자들의 승부예측은 14경기를 적중시키며 오히려 서튼보다 더 높은 적중률을 기록했다.

그럼에도 서튼은 멕시코의 경기력을 높게 평가하며 한국전 승리를 예상했다. 그는 "멕시코의 남아프리카공화국전 경기력은 정말 인상적이었다"라며 "대회 전에는 다소 단조롭고 공격력이 부족할 것으로 예상했지만 실제로는 많은 기회를 만들어냈고 상당히 흥미로운 축구를 펼쳤다"라고 평가했다.

[멕시코시티 로이터=뉴스핌] 12일 남아프리카공화국과의 월드컵 개막전 시작 전에 사진을 찍은 멕시코 대표팀 선수들. 2026.06.18 wcn05002@newspim.com

이어 멕시코 공격진 가운데 가장 주목해야 할 선수로 훌리안 키뇨네스를 꼽았다. 서튼은 "라울 히메네스의 월드컵 첫 골도 인상적이었지만 가장 눈에 띈 선수는 키뇨네스였다"라며 "사우디아라비아 리그에서도 뛰어난 득점력을 보여준 선수다. 특히 왼쪽 측면에서 위협적인 모습을 보였고 한국이 가장 경계해야 할 자원"이라고 분석했다.

그러면서도 한국의 전력을 낮게 평가한 것은 아니었다. 서튼은 "한국 역시 조직력이 뛰어나고 공격력도 충분히 갖춘 팀"이라며 "팽팽한 승부가 될 것으로 예상하지만 결국 멕시코가 다시 한 번 승리를 가져갈 것 같다"라고 전망했다.

반면 AI의 예상은 달랐다. AI는 한국과 멕시코가 1-1 무승부를 기록할 것으로 내다봤다. 한국의 조직력과 멕시코의 홈 이점을 고려했을 때 어느 한쪽이 우세를 점하기 어려운 경기라는 분석이다.

흥미로운 점은 서튼과 AI 모두 A조 2차전 첫 경기였던 체코와 남아프리카공화국의 결과를 맞히지 못했다는 점이다.

서튼은 체코의 1-0 승리를, AI는 체코의 2-1 승리를 예상했다. 하지만 실제 경기는 체코가 선제골을 넣고도 후반 38분 페널티킥 동점골을 허용하며 1-1 무승부로 끝났다.

서튼은 대회 개막 전 A조 최종 순위 역시 한국 1위, 멕시코 2위, 체코 3위, 남아공 4위로 전망한 바 있다.

즉 이날 경기에서는 멕시코 승리를 예상했지만 최종적으로는 한국이 조 1위로 토너먼트에 진출할 것으로 보고 있는 셈이다.

한국 입장에서는 충분히 동기부여가 될 만한 전망이다. 홍명보호는 체코전에서 황인범의 1골 1도움 활약과 오현규의 결승골을 앞세워 역전승을 거두며 좋은 출발을 알렸다. 멕시코 역시 개최국답게 남아공을 상대로 안정적인 경기력을 선보이며 우승 후보다운 모습을 보여줬다.

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