돌아온 이석희…인텔 파운드리 핵심 보직 맡았다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SK하이닉스·SK온 대표 출신, 수석 부사장 선임

첨단 패키징·시스템 통합 총괄하며 AI 시장 공략

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인텔이 SK하이닉스 대표와 SK온 대표를 지낸 이석희 전 사장을 인텔 파운드리 수석 부사장으로 영입했다. 인공지능(AI) 시대 핵심 경쟁력으로 떠오른 첨단 패키징 사업 강화에 속도를 내기 위한 인사로 풀이된다.

인텔은 19일 이석희 수석 부사장을 첨단 패키징 부문 총괄로 선임했다고 밝혔다. 이 수석 부사장은 립부 탄 최고경영자(CEO)에게 직접 보고하며 첨단 패키징, 시스템 통합, 백엔드 기술 개발 및 제조 전반을 맡는다.

이석희 인텔 파운드리 수석 부사장 [사진=인텔]

인텔은 최근 파운드리 사업 경쟁력 강화를 위해 첨단 패키징을 핵심 사업으로 육성하고 있다. 첨단 패키징은 여러 반도체를 하나의 시스템처럼 연결해 성능과 전력 효율을 높이는 기술로 AI 반도체 시대의 핵심 공정으로 평가받는다.

이 수석 부사장은 SK하이닉스 대표이사 사장과 SK온 대표를 역임했으며 과거 인텔에서 근무한 경력도 보유하고 있다. 반도체 공정 기술과 대규모 제조 운영 경험을 갖춘 전문가로 평가된다.

립부 탄 CEO는 "첨단 패키징과 시스템 통합은 차세대 컴퓨팅 시스템을 정의하는 핵심 역량"이라며 "이석희 수석 부사장이 인텔의 시스템 통합 역량 강화와 첨단 패키징 사업 확대를 이끌 적임자"라고 말했다.

이 수석 부사장은 "AI와 고성능 컴퓨팅 전반에서 시스템 수준 통합에 대한 수요가 가속화되는 가운데, 인텔은 첨단 패키징 분야를 선도할 수 있는 독보적인 입지를 갖추고 있다"며 "인텔의 기술 리더십과 제조 역량을 고도화하고 고객지원을 강화하는데 기여하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com