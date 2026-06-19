한병도 "법사위원장, 원 구성 협상 대상 아냐...국민의힘 발목잡기 안 돼"

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"민생법안 또다시 무덤 될 것…시간끌기 협상엔 끌려가지 않겠다"





[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표 19일 국민의힘이 원구성 협상의 전제로 법제사법위원장 자리를 요구하는 것과 관련해 "법사위원장은 협상 대상이 아니다"라고 못박았다.

한 원내대표는 이날 최고위원회의 모두발언에서 "국민의힘이 원구성 협상을 앞두고 법사위원장을 요구하고 있다"며 "법사위는 협상 대상이 아니며, 원구성과 무관한 특검법까지 들먹이며 협상을 파행으로 몰고 가는 것은 민생 포기와 다름없다"고 비판했다.

그는 특히 "국민의힘은 법사위원장을 제2당에 돌려놓는 것이 국회 정상화의 첫걸음이라고 주장하지만, 과거 국민의힘이 법사위원장을 맡았을 때 국회가 어땠는지 국민은 똑똑히 기억하고 있다"고 지적했다.

이어 "노란봉투법, 간호법, 방송법, 양곡관리법 등 민생 필수 법안들이 21대 국회 법사위에 묶여 있다가 결국 폐기됐다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.19 mironj19@newspim.com

한 원내대표는 "법사위는 본회의로 가는 마지막 관문"이라며 "민생 법안을 무덤으로 만들었던 국민의힘이 다시 법사위를 쥔다면 또 한 번 입법의 무덤이 될 뿐"이라고 주장했다.

그러면서 "법사위는 일하는 국회의 상징이 돼야지 발목잡기의 상징이 돼선 안 된다"고 말했다.

한 원내대표는 "중동 위기가 잦아든 지금은 민생 위기 해결의 골든타임"이라며 "여당이 책임지고 신속한 입법으로 강력히 뒷받침해야 한다"고 강조했다.

계속해서 "민주당은 원구성 협상에 치열하게 임할 준비가 돼 있지만, 무조건 시간 끌기에 끌려다니지 않을 것"이라며 "국민의힘은 당리당략에 매몰되지 말고 성실하게 협상에 임하길 바란다"고 덧붙였다.

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