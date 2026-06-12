정점식 "재경위·정무위·산자위·국토위, 야당이 맡아야...법사위 복원 필수"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"지방선거 통해 이재명 정부 경제 실정 심판 민심 확인"

"정청래·추미애 중심 입법독재 종식" 촉구

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 12일 후반기 국회 원구성과 관련해 "법사위원장 제자리 복원은 정청래·추미애 중심 입법독재를 종식시키고 견제 균형 국회를 되살리기 위한 필수 요소"라며 법사위를 비롯한 핵심 경제 상임위원장을 야당이 맡아야 한다고 강조했다.

정 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회 본관 원내대표실에서 기자간담회를 열고 "6·3 지선을 통해 고물가·고환율·고금리 3고와 부동산 시장 불안 등 이재명 정부 경제 실정 심판의 민심이 확인됐다"며 이같이 밝혔다.

그는 "경제 부동산 정책 기조 전환을 주도하 위해 재정경제기획위원회, 정무위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 국토교통위원회는 야당이 맡아야 한다는 것을 분명히 말씀드린다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 12일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.06.12 mironj19@newspim.com

정 원내대표는 "후반기 국회 원구성은 지방선거로 나타난 견제 균형 민심을 온전히 반영해야 한다"며 "2년 전 이재명 더불어민주당 당대표 시절 이뤄진 비정상적 전반기 국회 원구성에 따른 독주 파행을 이제는 끝내야 한다"고 지적했다.

그러면서 "국민의힘이 22대 후반기 국회 원구성에 임하는 원칙은 국회 정상화, 견제와 균형의 복원"이라며 "무엇보다 법사위 정상화가 필요하며, 법사위를 야당 몫으로 돌려놔야 한다"고 재차 촉구했다.

allpass@newspim.com