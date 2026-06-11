정점식, 취임 첫날 한병도·조정식·홍익표 릴레이 회동…국조·원구성 협상 시동

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"국조·원구성, 민주당 양보하면 하루이틀 만에 합의 가능"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 11일 취임 첫날 한병도 더불어민주당 원내대표와 조정식 국회의장, 홍익표 대통령비서실 정무수석을 잇달아 만나며 원내 협상 채비에 들어갔다.

정 원내대표는 민생 협치와 여야 소통을 강조하면서도 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사와 후반기 원 구성 협상을 두고 민주당의 양보를 요구했다.

정 원내대표는 이날 오전 국회에서 한 원내대표를 예방하고 "국회라는 것은 대화를 통한 타협의 장이 돼야 한다"며 "앞으로 필요하면 한 대표님과 수시로 만나 현안을 논의해서 서로가 대화하고 조금씩 양보해 국민들께서 공감할 수 있는 정치를 펼쳤으면 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 11일 오전 서울 여의도 국회에서 한병도 더불어민주당 원내대표를 예방하며 인사말을 하고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

그는 투표용지 부족 사태 국정조사와 관련해 "후반기 원 구성이 되기 전에 양당이 국정조사에 합의한 것은 굉장히 이례적"이라며 "그만큼 상황이 심각하기 때문"이라고 말했다.

이어 "국정조사를 통해 신속하게 진상을 파악하고 선거관리위원회에 책임을 물을 부분이 있으면 묻고, 개혁할 게 있으면 신속하게 해야 한다"고 강조했다.

정 원내대표는 원 구성 협상에 대해서도 "국정조사뿐만 아니라 투표지 부족 사태에 대한 특별검사 도입 등에 대해서도 계속 합의해 나가야 한다"며 "국무총리 인사청문회도 있고 현안이 산적해 있기 때문에 빨리 원 구성을 해야 한다는 부분에는 전적으로 동의한다"고 했다.

다만 "하루 이틀 만에 합의할 수 있다. 거대 의석을 가지신 민주당 한병도 대표님께서 많이 양보해 주시면 될 수 있으리라고 생각한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조정식 국회의장이 11일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 여야 원내대표 회동에서 발언을 하고 있다. 왼쪽부터 한병도 더불어민주당 원내대표, 조 국회의장, 정점식 국민의힘 원내대표. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

정 원내대표는 이후 조 의장 주재로 한 원내대표와도 회동했다. 조 의장은 이 자리에서 "이번 지방선거 투표용지 부족 사태는 국민의 신성한 참정권을 침해한 사태"라며 "오늘 본회의에서 여야가 함께 국정조사 요구서 보고 안건을 지체 없이 처리할 수 있게 돼 두 분 양당 원내대표님께 감사드린다"고 밝혔다.

조 의장은 "신속히 국정조사 특별위원회를 구성하고 다음 주 본회의에서 국정조사 계획서를 처리해 하루라도 빨리 진상 규명에 나설 수 있도록 두 분 원내대표님께서 적극적으로 힘을 모아 달라"고 당부했다.

이어 "후반기 국회가 시작된 만큼 국민들께 일하는 국회, 민생을 돌보는 국회를 보여드리기 위해 무엇보다 원 구성이 시급하다"며 "두 분 원내대표님들의 역량으로 원 구성을 조속히 마무리해 달라"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 11일 오후 서울 여의도 국회에서 홍익표 대통령비서실 정무수석을 접견하며 인사말을 하고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

정 원내대표는 오후에는 국회를 찾은 홍익표 대통령비서실 정무수석을 접견했다. 그는 "지금 국민들께서 기대하시는 것은 여야의 정쟁이 아니라 민생을 위한 협치"라며 "그 과정에서 정무수석님께서 많은 역할을 해주시기를 기대한다"고 말했다.

정 원내대표는 홍 수석에게 "저희 야당의 생각을 대통령님께도 가감 없이 전달해 달라"며 "야당은 비판하고 쓴소리하는 것이 제 역할이다. 이런 쓴소리가 불편하게 들릴 수는 있지만 야당 고유의 역할이라고 생각하고 국정 운영에 반영해 달라"고 당부했다.

아울러 "국민의힘 역시 투쟁만이 아니라 민생을 챙기는 정당 본연의 모습을 민주당과 함께 보여줄 것을 약속드린다"고 덧붙였다.

oneway@newspim.com