한동훈, '복당 심사숙고' 정점식에 축하난..."보수재건 공감하면 함께 가야"

"장동혁 사퇴, 제 생각 아니라 시민들의 생각 아니겠나"

"재선거 주장 공감하지만 음모론 결합은 도리 아냐"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 무소속 의원은 11일 정점식 국민의힘 원내대표가 자신의 복당 여부를 두고 '심사숙고해야 할 문제'라고 밝힌 데 대해 "제가 말한 보수 재건은 미래를 향한 것이다. 과거에 누가 잘못했다를 가려내자는 게 아니다"라고 했다.

한 의원은 이날 국회에서 기자들과 만나 "보수를 재건하고 대한민국의 균형추를 바로잡자는 생각에 공감하는 분들이라면 모두 함께하고 싶다. 그런 차원에서 정 원내대표께도 축하난을 보내드렸다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한동훈 무소속 의원이 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 박정훈, 정성국 국민의힘 의원과 인사를 나누고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

한 의원은 장 대표 사퇴론에 대해서는 "제 생각이 아니라 모든 언론인의 생각, 시민들의 생각이 아니겠나. 결국 보수는 재건돼야 한다"고 말했다.

그는 국민의힘 지도부 총사퇴 주장에 대해서도 "대한민국의 많은 시민들이 그렇게 생각하고 있고, 많은 언론인들이 그렇게 생각하고, 당에 많은 분들이 그렇게 생각한다"며 당 안팎의 사퇴론에 힘을 실었다.

한 의원은 투표용지 부족 사태와 관련한 재선거 주장에 대해 "재선거를 주장하는 시민들의 말씀에 공감한다. 충분히 그런 말씀을 하실 수 있다"고 말했다.

그러면서도 "정치 세력이 이에 올라타서 음모론까지 결합해 자기 연명의 길로 쓰는 건 시민들께 도리가 아니다"라고 짚었다. 장 대표를 비롯한 지도부가 이 문제에 집중하고 있는 것을 놓고도 "장 대표가 없으면 더 집중될 수 있었을 것"이라고 꼬집었다.

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