전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.19 (금)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

정점식 "올해 사이드카 26번 발동...급등·급락 반복, 건강하다 할 수 없어"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국민의힘 정점식 원내대표는 19일 코스피 9000 돌파에도 정부가 자화자찬할 때가 아니라며 경제 펀더멘털 관리에 집중하라 했다
  • 정 원내대표는 소수 반도체 대형주 쏠림·사이드카 26번 발동·빚투 확대 등으로 시장 불안이 커졌다며 건강한 장세가 아니라고 했다
  • 그는 1500원대 고환율 고착화와 대통령 환율 인식 오류를 비판하며 이재명 정부에 부동산·노동 정책 기조 전환과 구조개혁을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"코스피 9000 돌파 자체는 기쁜 일...다만 오른 종목 109개 불과"
"일부 대장주 쏠림 심화 및 시장 변동성 확대"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 코스피가 사상 최초로 9000선을 돌파한 것과 관련해 정부·여당이 수치에 도취해 자화자찬할 때가 아니라며, 시장의 급등락 불안정성과 고환율 고착화 등 경제 펀더멘털(기초체력) 관리에 집중해야 한다고 촉구했다.

정점식 국민의힘 원내대표는 19일 오전 서울 여의도 국회 본관에서 열린 원내대책회의에서 "코스피가 사상 최초로 9000을 돌파했다는 소식 자체는 기쁜 일이며 축하할 일"이라면서도 "국정에 무한한 책임을 진 대통령과 정부는 기쁨보다는 박탈감을 안겨준다는 지적에 겸허히 귀를 기울여야 한다"고 밝혔다.

정 원내대표는 어제 코스피가 최고치를 기록했으나 정작 주가가 오른 종목은 109개에 불과했고, 떨어진 종목은 790개에 달했다는 점을 짚었다.

그는 "삼성전자와 SK하이닉스 등 일부 반도체 대장주 중심의 쏠림 현상과 업종 간 양극화에 대한 우려의 목소리가 커지고 있다"고 진단했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 19일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.19 mironj19@newspim.com

특히 정 원내대표는 최근 주식시장의 높은 변동성을 드러내는 지표로 '사이드카' 발동 횟수를 지목했다. 사이드카는 선물시장의 급등락이 현물시장에 미치는 충격을 완화하기 위해 프로그램 매매 호주문을 일시적으로 제한하는 제도다.

정 원내대표는 "올해 들어 어제까지 코스피 시장에서 사이드카가 총 26번 발동됐다"며 "이 수치는 글로벌 금융위기가 있었던 지난 2008년의 연간 발동 횟수와 동일한 수치로, 올해는 단 반년 만에 이 기록에 도달한 것"이라고 설명했다.

이어 "이렇게 급등과 급락을 반복하는 불안한 시장 환경을 결코 건강하다고 말할 수 없다"고 비판했다.

이와 함께 지수 상승의 배경 중 하나로 꼽히는 개인 투자자들의 이른바 '빚투(빚내서 투자)' 증가 추세를 우리 경제의 또 다른 위험 요인으로 꼽았다.

정 원내대표는 환율 시장의 불안정성에 대해서도 강한 우려를 표명했다. 어제 원·달러 환율이 1536원으로 마감하며 또다시 1530원대를 돌파한 것을 두고 "1500원대 고환율이 사실상 뉴노멀(새로운 표준)로 고착화하는 국면"이라고 우려했다.

그는 "대통령은 올해 신년 기자회견에서 환율이 한두 달 안에 1400원 선으로 안정화될 것이라 자신했으나 예측은 빗나갔고, 지난 취임 1주년 기자회견에서도 현재의 고환율을 일시적 현상이라고 진단했다"며 "과연 이것이 근거와 정보에 입각한 올바른 판단인지 의문"이라고 대정부 날을 세웠다.

마지막으로 정 원내대표는 "환율은 세계 시장이 그 나라를 어떻게 전망하는가를 보여주는 미래 전망 지표이자 경제 전반의 총체적 평가 지표"라며 "환율이 오른다는 것은 세계가 대한민국의 미래를 어둡게 전망한다는 방증"이라고 강조했다.

이에 따라 이재명 정부를 향해 코스피 수치에만 도취되지 말고 부동산 세제와 노동 정책 등의 기조 전환을 통해 우리 경제의 구조적 체질 개선과 경쟁력 강화에 나설 것을 촉구했다.

allpass@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
사진
'군기누설' 김용현 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 이날 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심 결과가 19일 열린다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 조은석 내란특별검사팀(특검팀)은 지난달 12일 결심공판에서 징역 5년을 구형했다. 특검팀은 "이 사건 범행은 위헌·위법한 비상계엄 선포 후 민주주의의 근간인 선거제도를 부정하고 영장주의를 위배하여 중앙선거관리위원회를 점거해 그 직원들을 불법적으로 체포·구금하려는 등 헌정질서를 유린하려 한 반헌법적 중대 범행"이라고 짚었다. 그러면서 "이와 같은 범죄의 중대성과 이 사건 범행으로 극도의 국가적 혼란과 군기 문란이 초래된 점, 피고인의 범행 가담 정도, 수사 및 재판에 임하는 태도 등 정상을 종합적으로 고려하여, 피고인에게 징역 5년을 구형했다"며 구형 이유를 밝혔다. 김 전 장관은 2024년 10월~11월 문상호 전 정보사령관, 김봉규 전 정보사 중앙신문단장, 정성욱 전 정보사 100여단 2사업단장 등과 공모해 특수임무대(HID) 요원을 비롯한 정보사 요원 40여명의 이름 등 인적 사항을 노 전 사령관에게 누설한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 정보사 요원의 개인정보는 3급 군사기밀로, 2019년 3월 군에서 제적돼 민간인이었던 노 전 사령관에게 군사기밀을 누설했다는 것이다. 특검팀은 김 전 장관 등이 중앙선거관리위원회 관련 부정선거 의혹을 수사할 '제2수사단'을 구성하기 위해 정보사 요원 명단을 전달한 것으로 보고 있다. 한편 김 전 장관은 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받았으며 일반이적, 직권남용 권리행사방해 혐의로도 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다. pmk1459@newspim.com 2026-06-19 06:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동