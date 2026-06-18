최은석 "국정조사 통해 선관위 부실·참정권 침해 끝까지 규명할 것"

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"선거관리 개혁 통해 재발 방지…환골탈태 수준 혁신"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 18일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련한 국정조사 계획서가 국회 본회의를 통과한 데 대해 "국정조사를 통해 국민 참정권 침해의 진상을 끝까지 규명하겠다"고 밝혔다.

국민의힘은 이번 국정조사에서 투표용지 부족 사태의 발생 경위와 선거관리위원회의 현장 대응 적절성 등을 집중적으로 점검하겠다는 방침이다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 이날 오후 논평을 내고 "투표용지 부족 사태의 경위와 선관위의 현장 관리 부실, 사후 대응 조치, 이로 인한 유권자 참정권 침해 실태를 한 점 의혹 없이 따져 묻겠다"고 말했다.

최은석 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "국민의힘 윤상현 의원이 위원장을 맡았다. 투표용지 부족 사태의 경위와 선관위의 현장 관리 부실, 사후 대응 조치, 이로 인한 유권자 참정권 침해 실태를 한 점 의혹 없이 따져 묻겠다"고 강조했다.

최 원내수석대변인은 최근 선거관리위원회를 둘러싼 각종 의혹도 거론했다.

그는 "투표용지가 부족해 대기표를 받고도 투표하지 못한 유권자가 있었고, 일련번호 없이 배부된 투표용지도 있었다"며 "현장에서는 몇 장이 교부됐는지조차 파악하지 못했다는 지적도 나왔다"고 밝혔다.

이어 "개표 관리 역시 예외가 아니었다"며 "전북교육감 선거에 이어 경기교육감 선거에서도 개표 결과 입력 오류와 누락 사례가 확인됐고, 지난 대선 투·개표 과정에서는 과거 총선과 지방선거 때 사용된 투표지가 뒤늦게 발견됐다는 보도까지 나왔다. 선거관리 전반의 총체적 난국"이라고 지적했다.

최 원내수석대변인은 "투표용지 부족 사태의 원인과 책임을 철저히 밝히고 선거관리 시스템 전반을 바로 세우겠다"며 "환골탈태 수준의 선거관리 개혁을 통해 국민의 소중한 참정권이 다시는 침해되지 않도록 하겠다"고 말했다.

allpass@newspim.com