'투표지 사태' 국정조사 요구서, 국회 본회의 보고…여야 특위 구성 협상 시작

AI 핵심 요약beta
- 국회가 11일 투표용지 부족 국정조사 요구서를 보고했다.
- 여야는 8일 요구서를 제출한 뒤 절차를 밟고 있다.
- 조사 범위와 특위 구성 놓고 협상 진통이 예상된다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회는 11일 본회의에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 관한 국정조사 요구서를 보고했다.
앞서 더불어민주당 의원 161명 전원과 국민의힘 의원 110명 전원은 지난 8일 각각 국정조사 요구서를 조정식 국회의장에게 제출했다.
국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률에 따르면 국정조사 요구서가 제출되면 국회의장은 이를 지체 없이 본회의에 보고해야 한다. 이후 국회의장은 각 교섭단체 대표와 협의해 조사를 실시할 위원회를 정한다.
조사위원회는 조사 범위와 방법, 기간 등을 담은 조사계획서를 본회의에 제출해야 한다. 해당 계획서가 본회의에서 승인되면 국정조사가 본격적으로 시작된다.
이에 따라 여야는 이날 오후부터 국정조사 범위와 방식, 기간 등을 놓고 세부 협상에 들어갈 것으로 보인다.
다만 조사 범위와 특위 구성 방식을 두고 여야 입장이 엇갈리면서 향후 협상 과정에서 진통이 예상된다. 국민의힘은 여야 동수 구성과 야당 몫 위원장을 요구하는 반면, 민주당은 의석 비율에 따른 위원 배분을 주장하고 있다.
oneway@newspim.com