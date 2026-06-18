장동혁, 과로로 병원 입원…지선 유세·투표용지 부족 사태 대응 여파

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'8일 단식' 여파에 지선·선관위 사태 강행군…당내 사퇴 압박 스트레스 겹쳐

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 지방선거 유세 지원과 선거관리위원회 투표용지 부족 사태 대응 등 격무로 인한 과로로 18일 병원에 입원했다.

정치권에 따르면 장 대표는 이날 오전 피로 누적으로 서울의 한 병원 응급실을 찾았으며, 의료진의 권고에 따라 입원 치료를 받고 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 18일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.18 mironj19@newspim.com

장 대표는 지난 1월 '쌍특검' 입법을 요구하며 8일간 단식 투쟁을 벌인 데 이어, 최근 6·3 지방선거 유세와 선거 이후 터진 선관위 투표용지 부족 사태 대응을 이어가며 피로가 극에 달했던 것으로 알려졌다.

특히 본투표 당일 투표용지 부족 사태가 발생하자 밤새 중앙선관위와 서울선관위를 오가며 항의 방문을 주도했고, 이후에도 서울 송파구 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위 현장을 연일 찾는 등 강행군을 이어왔다.

여기에 전날 오후 의원총회에 참석해 전 지역에 대한 선거 소청 필요성을 설명하는 과정과, 당내 일각에서 제기된 사퇴 압박 등 정신적·육체적 스트레스가 겹치면서 건강이 악화한 것으로 보인다.

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