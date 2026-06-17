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국민의힘 의총서 '장동혁 거취' 두고 정면 충돌…"당내 사퇴 의견이 더 많아"

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  • 국민의힘은 17일 의총에서 다수 의원이 6·3 지방선거 패배 책임을 들어 장동혁 대표 사퇴를 요구했다.
  • 송석준 의원 등은 장 대표 노선이 패배 원인이라며 책임형 임기 취지를 들어 조기 사퇴와 혁신 지도부 구성을 촉구했다.
  • 박준태 비서실장은 참정권 회복이 우선이라며 사퇴론과 '대안과 미래' 모임을 강하게 비판했고, 당은 투표지 부족 7개 지역만 재선거 소청키로 의견을 모았다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"참패 책임지고 물러나야" vs "참정권 회복이 먼저"
'투표지 부족' 재선거 소청 7곳만 진행하기로 의견

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘 의원총회에서 6·3 지방선거 패배 책임을 묻는 장동혁 대표 사퇴론이 분출한 가운데 당내 의원 다수가 사퇴해야 한다는 의견을 낸 것으로 전해졌다.

최은석 국민의힘 원내수석대변인은 17일 오후 서울 여의도 국회 본관에서 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 이같이 말했다.

최 대변인은 "많은 의원들이 다양한 의견을 줬고 장 대표가 선거 결과 과정에 있던 사안에 대해 책임지는 것이 좋겠다는 의견이 더 많았다"며 "이런 의견까지 모두 당 대표에게 전달할 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 17일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.17 mironj19@newspim.com

장 대표는 이날 의원총회 도중 회의장을 이석했다. 3선 송석준 의원을 포함한 일부 의원들은 장 대표가 이석하기 전 그에게 직접 사퇴를 요구했다.

송 의원은 의총 도중 기자들과 만나 "이번 지선 결과는 결국 장 대표의 노선에 문제가 있다는 것을 보여줬다"며 "경기도를 비롯해 아까운 지역에서 패배했고, 이재명 정부에 대한 진정한 심판이 돼야 할 선거가 오히려 국민이 원하는 노선을 취하지 않는 (당에 대한) 심판론이 되고 말았다"고 지적했다.

이어 "당 대표 임기 2년은 그야말로 책임형 임기다. 중요한 전쟁에서 패하면 과감하게 책임지고 물러나는 게 책임형 임기제의 기본 속성"이라며 "오늘 장 대표에게 스스로의 사퇴를 정중하게 권유했다"고 말했다.

그러면서 "2028년 총선 승리를 위해 내년에는 본격 선거 체계를 가동해야 하고, 그러려면 지금 새로운 혁신 지도부를 구성해야 한다"며 "만약 사퇴하지 않는다면 과거 어느 당 모 대표처럼 찌질이 소리를 면치 못할 것"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 송석준 국민의힘 의원이 17일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회가 비공개로 전환되자 공개 발언을 요청하고 있다. 2026.06.17 mironj19@newspim.com

반면 당권파인 박준태 당대표 비서실장은 송 의원의 발언 직후 기자들과 만나 "참정권 회복보다 당대표 사퇴가 먼저냐"며 불쾌감을 드러냈다.

박 실장은 "시민들의 재선거 요구가 거세게 일어나고 있는 상황에서 '장 대표의 재선거 주장에 동의할 수 없다'는 식의 판단을 하는 의원들이 계신 것 같다"며 "당 대표 퇴진이 국민의 참정권을 지키는 것보다 더 중요한 얘기냐"고 반문했다.

특히 박 실장은 장 대표의 사퇴를 요구해온 당내 초·재선 모임인 '대안과 미래'를 겨냥해 해체해야 한다고 말했다.

박 실장은 "'대안과 미래' 모임의 해체를 요구한다. 그렇지 않다면 '대안 없는 미래'로 명명하겠다"며 "지난 6개월간 어떤 대안도 없이 당 대표 사퇴만 줄기차게 요구해 왔다. 이제 ('대안과 미래'를 향해) '소장', '쇄신', '혁신' 같은 단어 사용도 자제해달라"고 비판했다.

아울러 "당 대표가 인기가 없기에 사퇴해야 한다고 주장하는 분들 중 일부는 본인 지역에서 그렇게 인기가 없는 분들"이라며 "그러면 본인들은 중간에 사퇴할 것이냐. 선출된 자리의 무게를 그렇게 가벼이 평가하는 것은 맞지 않는다"고 날을 세웠다.

장동혁 국민의힘 대표가 15일 서울 여의도 국회에서 열린 민생경제 점검회의 1차 회의에서 박준태 당대표 비서실장과 대화하고 있다. [사진 = 뉴스핌 DB]

한편 이날 의총에서는 지선 당시 발생한 투표지 부족 사태와 관련해 서울·경기·인천·전남광주·울산·부산·충북 등 7개 지역에 한해서만 재선거 소청을 진행하자는 쪽으로 원내 의견이 모였다.

최 원내수석대변인은 "투표지 부족이 있었던 곳, 투표가 중단된 곳을 중심으로 7곳을 제한적으로 선거 소청을 하는 게 바람직하다는 의견을 장 대표에게 전달했다"라며 "장 대표가 의원들 의견을 존중하겠다고 한 만큼 별도 최고위 의결 없이 대표가 최종 결정을 할 예정"이라고 설명했다.

allpass@newspim.com

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