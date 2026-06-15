장동혁, '오세훈 당선' 서울 포함 6개 지역 전면 재선거 소청 제기키로

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서울·인천·부산·경기·광주전남·울산 총 6곳

"유불리 아닌 참정권 침해·선거 공정성 문제"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국민의힘은 15일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 서울·인천·부산·경기·광주전남·울산 6개 지역에 대해 재선거 소청을 제기하기로 결정했다.

최보윤 수석대변인은 이날 오후 서울 여의도 국회에서 긴급 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "장동혁 당 대표가 소청권자로서 최고위 논의를 거쳐 선거 소청을 하기로 했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

최 수석대변인은 "문제가 되는 지역에 한해서 전면 재선거 소청을 하게 된 것"이라며 "광역·기초단체장, 광역·기초의원, 비례의원 등 이번 6·3 지방선거와 관련된 선거를 대상으로 한다"고 설명했다. 다만 교육감 선거는 대상에서 제외된다고 덧붙였다.

그는 당내 논의 과정에 대해 "범위와 관련해 법률적인 의견 차이는 있었지만 충분한 논의를 거쳐 결론에 모두 동의했다"고 말했다.

또 "원내에서는 서울을 포함할지 여부 등을 놓고 의견이 있었던 것으로 안다"면서도 "최종적으로는 공감대가 형성됐다"고 전했다.

국민의힘은 이번 결정이 선거 결과에 따른 정치적 유불리가 아니라 선거 공정성 차원의 대응이라고 강조했다.

최 수석대변인은 "유불리를 따지지 않고 선거의 공정성이라는 원칙을 중시했다"며 "국민의 참정권 침해와 민주주의 훼손 문제에 대한 국민 목소리를 대변한다는 취지"라고 말했다.

이어 "소청 기한이 이번 주 수요일까지여서 더 이상 결정을 미룰 수 없는 상황이었다"고 설명했다.

allpass@newspim.com