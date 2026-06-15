장동혁, 투표 사태 집중하며 사퇴론 일축…금주 의원총회 거취 여론 '분수령'

양향자, 공개 최고위서 '좀비' 직격…장동혁 "지지 국민에 모욕"

당내서 사퇴론 공방 격화...오는 17~18일 의총서 여론 수렴

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 당내 사퇴 요구에도 불구하고 '투표용지 부족 사태' 대응을 명분으로 당 운영을 이어가겠다는 뜻을 재확인했다. 장 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등은 오는 17∼18일 예정된 의원총회에서 분수령을 맞을 전망이다.

장 대표는 15일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의 말미에 "이 투표용지 사태에 대해서 특검 하나라도 마무리할 수 있도록 힘을 모으는 게 저희의 역할"이라며 "총사퇴하고 나면 어떤 일이 벌어질지, 그 공백 기간에 누가 이 문제를 가지고 싸울지 눈에 그려지지 않느냐"고 말했다.

이어 "지금은 올림픽공원에 모여서 우리를 향해서 '뭐라도 하라'는 시민들의 목소리에 집중할 때"라며 "거취에 대해서 되도록이면 언급을 자제하고 싶다"고 밝혔다.

장 대표는 자신의 사퇴론과 관련해서도 "제 거취는 제가 당대표가 되고 나서부터 오늘까지 끊이지 않고 제기됐던 문제"라며 "제가 계속 침묵하고 아무런 답도 하지 않는 것은 당원들을 모욕하고 국민들을 모욕하는 것에 대해 침묵하는 것이기 때문에 오늘 꼭 말씀드려야겠다고 생각했다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

이는 이날 양향자 최고위원이 회의에서 지도부 총사퇴를 제안한 데 대한 반박 성격으로 풀이된다.

양 최고위원은 "정치는 결국 책임"이라며 "이에 저는 지도부 총사퇴를 제안한다. 그것이 민심을 따르는 합리적인 길이라고 생각한다"며 "'좀비 지도부'로 불린다"고 선거 결과에 대한 책임을 촉구했다.

이에 장 대표는 "국민의힘 지도부를 좀비라고 표현하는 것은 그 지지를 보내주신 국민들을 모욕하는 것"이라고 반박했다.

최고위 이후에도 지도부는 장 대표 체제 유지에 힘을 실었다. 박준태 당대표 비서실장은 기자들과 만나 "이 중대한 국면에서 국민 여론과 시민 요구를 흐린 눈 하면서 기승전 당대표 흔들기만 집중하는 분들은 개인 정치적 입지를 위해 그러는 것이라고 의심할 수밖에 없다"고 말했다.

최보윤 수석대변인도 비공개 최고위에서 양 최고위원 발언에 대해 여러 참석자가 우려를 표했다며 "국민이 절실히 외치는 선관위 의혹에 대해 더 투쟁해야 하는 중요한 시점에 국민께 실망을 안겨드리면 안 된다는 목소리가 있었다"고 전했다.

조광한 최고위원도 기자들과 만나 "지방선거 전에 여러 우려가 있으니까 잠시 물러나 계시면 어떻겠냐는 의견을 얘기할 수 있다"면서도 "지방선거 후에는 전에 그렇게 주장했던 바와는 다른 결과가 나왔다"고 장 대표를 거들었다.

이어 "당 지지율 최악으로 떨어졌을 때는 그렇게 문제를 삼더니 지금은 당 지지율이 계속 상승하고 있다"며 "답을 정해놓고 '나는 당신이 마음에 안 들어, 그러면 그만둬'라는 무책임한 얘기가 어디 있느냐"고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

한편 국민의힘은 이번 주 의원총회를 열고 장 대표 거취와 향후 지도체제에 대한 의원들의 의견을 수렴할 예정이다. 정점식 원내대표는 오는 17∼18일 국회 본회의가 열리는 날 의원총회를 개최하겠다고 공지한 상태다.

당내에서는 장 대표 사퇴 시기와 방식 등을 두고 의견이 엇갈리고 있다. 친한(친한동훈)계와 쇄신파 모임인 '대안과미래' 등을 중심으로는 대선·지방선거 패배에 대한 정치적 책임을 지고 조속히 물러나야 한다는 주장이 이어지고 있다.

반면 당권파와 일부 의원들 사이에서는 선관위 투표용지 부족 사태 대응과 대여 투쟁이 진행 중인 상황에서 지도부 공백을 초래하는 것은 적절치 않다며 공개적인 지도부 흔들기를 자제해야 한다는 목소리도 나온다.

특히 당헌·당규상 선출직 최고위원 5명 가운데 4명 이상이 사퇴해야 비상대책위원회 체제로 전환되는 만큼, 장 대표가 자진 사퇴하지 않는 한 지도체제 변화가 쉽지 않을 것이라는 관측도 제기된다.

이에 따라 이번 의총이 장 대표 체제를 둘러싼 당내 여론의 향배를 가늠할 분수령이 될 것으로 보인다.

allpass@newspim.com