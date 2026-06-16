오세훈, 국힘 지도부 재선거 소청 결정에 "정략적 이용" 주장

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"당내 흔들리는 리더십 의식한 정략적 이용"

"의원총회 총의 선행돼야…일방적 결정"



[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 국민의힘 지도부가 재선거 소청을 결정한 것에 대해 '정략적인 이용'이라며 비판했다.

오 시장은 16일 국민의힘 재선거 소청에 대한 입장 발표 영상을 통해 "국민 어떤 분이 지켜봐도 순수한 의도는 아니라는 짐작을 하고 계실 것"이라며 "지금 당내의 흔들리는 리더십, 당내의 빈약한 입지를 의식한 다분히 정략적인 이용"이라고 밝혔다.

오세훈 서울시장 [사진=뉴스핌DB]

전날 국민의힘 지도부는 긴급최고위원회를 개최해 서울을 포함한 전 지역 재선거 소청을 결정했다.

이에 오 시장은 "이 정도 중차대한 사안인 경우에는 의원총회를 거쳐서 총의를 모으는 게 선행이 돼야 될 사안"이라며 "선행되지 않고 일방적으로 지도부에서 결정한 문제"라고 주장했다.

그러면서 "원내대표께서는 의견을 달리하고 계신다. 이렇게 지도부 내에서도 통일된 의견이 아니라면 이건 그 의사 결정 과정에 문제가 있는 것"이라고 설명했다.

오 시장은 "강조하고 싶은 것은 청년들의 그리고 많은 국민들의 참정권 보장 또 정상적인 선거에 대한 열망, 이것을 정치적으로 이용하는 행태는 바람직하지 않다"고 말했다.

앞서 오 시장은 페이스북을 통해서도 "이번 투표용지 부족 사태는 민주주의 역사에 유례없는 중대한 참정권 침해 사건"이라며 "지금 당이 해야 할 일은 철저한 진상규명과 책임자 처벌, 그리고 선거제도의 근본적 개혁이다. 그런데도 장동혁 대표는 온 당을 소모적인 '재선거 주장'으로만 몰아가고 있다"고 비판한 바 있다.

오 시장은 "국민의 신뢰를 회복할 수 있는 골든타임이 특정인의 정치적 계산 때문에 허비되는 현실이 매우 우려스럽다"라며 "다가오는 원내 의원총회가 국민의힘이 나아갈 올바른 방향을 보여주는 계기가 되기를 바란다"고 강조했다.

100wins@newspim.com