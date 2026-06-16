오세훈 "장동혁, 소모적 재선거 주장만…선관위 해체 수준의 혁신안 마련해야"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 장동혁 국민의힘 대표의 재선거 주장에 대해 '소모적'이라며 "선관위에 대해 해체 수준의 혁신 개혁 방안을 마련해 국민 앞에 제시해야 한다"고 16일 주장했다.

오 시장은 페이스북을 통해 "이번 지방선거에서 국민들이 국민의힘에 보내주신 민심은 분명했다"라며 "국민 눈높이에 맞는 대안정당으로 다시 태어나 정부·여당의 독주를 제대로 견제하라는 엄중한 명령이었다. 그러나 지금 당 지도부는 과연 그 기대에 부응하고 있냐"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 2026.06.10 photo@newspim.com

그러면서 "이번 투표용지 부족 사태는 민주주의 역사에 유례없는 중대한 참정권 침해 사건"이라며 "지금 당이 해야 할 일은 철저한 진상규명과 책임자 처벌, 그리고 선거제도의 근본적 개혁이다. 그런데도 장동혁 대표는 온 당을 소모적인 '재선거 주장'으로만 몰아가고 있다"고 밝혔다.

특히 "민주주의를 바로 세우겠다며 거리로 나온 2030 청년들의 순수한 열망이 특정 정치인의 정치적 생존을 위한 연료로 소비되어서는 안 된다"라며 "지금 국민의힘이 집중해야 할 책무는, 국정조사와 특검을 통해 진상을 끝까지 밝혀 책임자를 처벌하고, 선관위에 대해 해체 수준의 혁신 개혁 방안을 마련해 국민 앞에 제시하는 것"이라고 강조했다.

오 시장은 "국민의 신뢰를 회복할 수 있는 골든타임이 특정인의 정치적 계산 때문에 허비되는 현실이 매우 우려스럽다"라며 "다가오는 원내 의원총회가 국민의힘이 나아갈 올바른 방향을 보여주는 계기가 되기를 바란다"고 했다.

이어 "특정 개인의 구호가 아닌, 책임 있는 공당의 실력을 보여주는 것이 정당 지지율로 나타나는 국민의 기대에 제대로 응답하는 유일한 길"이라고 피력했다.

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