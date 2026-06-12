전한길 "잠실7동 투표소 투표용지 상자 확보...선관위 폐기 주장 거짓말"

AI 핵심 요약beta
- 보수 유튜버 전한길씨가 12일 잠실7동 투표용지 보관 상자를 공개했다
- 전씨는 선관위가 상자를 폐기했다는 발표가 거짓이라며 진실 규명을 촉구했다
- 해당 상자는 투표용지 인쇄 부족 의혹을 뒷받침할 핵심 증거로 부각됐다
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길씨가 6·3 지방선거에서 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 투표소 투표용지 보관 상자를 공개했다. 전씨는 상자가 폐기됐다고 밝힌 선거관리위원회(선관위) 주장을 반박했다.
전씨는 12일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 기자회견을 열고 "거짓말한 선관위는 어떻게 된 영문인지 사과와 동시에 명명백백히 진실을 밝혀야 한다"면서 상자를 공개했다.
전씨는 해당 상자는 잠실7동 제2투표소에 있던 7개 투표용지 보관 상자 중 서울시장 후보 투표용지를 보관하던 상자라고 설명했다. 전씨는 이 상자를 익명 제보자 제보로 확보했다고 부연했다.
전씨 변호인인 이성직 변호사는 "선관위에서 폐기했다고 했기 때문에 주인 없는 물건이므로 절도죄와 점유이탈물 횡령죄가 성립되지 않는다"고 말했다.
서울동부지법은 지난 10일 인용된 증거보전 신청에 따라 잠실7동 제2투표소를 찾아 상자 확보를 시도했으나 상자가 존재하지 않아 실패했다. 서울시선관위는 확인 결과 해당 상자는 지난 9일 폐기된 상태였다고 설명했다.
해당 상자는 선관위 투표용지 배부 지침 이행 여부를 증명할 결정적 증거로 꼽힌다. 지난 5일 경찰이 투표함을 반출한 후 시위대가 물품을 확인하는 과정에서 발견된 이 상자 겉면에는 '투표용지 인쇄매수 1900매, 박스 1개 중 1번'이라고 적혀 있었다. 이는 선관위가 공언한 기준인 '선거인 수 대비 최소 50% 인쇄'를 충족하지 못했다는 의혹을 뒷받침하는 핵심 단서였다.
전씨는 수사기관에 상자 제출 여부에 대해서는 "수사기관이 제대로 수사할 마음이 있으면 제출할 것이고 아니면 별도로 경찰과 선관위를 고발할 것"이라고 말했다.
krawjp@newspim.com