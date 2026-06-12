[여론조사] 투표용지 부족 사태, '전면 재선거' 찬성 44%...2030은 60% 넘어

AI 핵심 요약beta
- 국민 44%가 투표용지 부족 사태 재선거에 찬성했다
- 2030세대는 재선거 찬성률이 60%를 넘었다
- 40대 이상은 재선거 반대가 우세했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
18~29세 67%, 30대 62%가 전면 재선거에 동의
[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 당시 발생한 투표용지 부족 사태를 둘러싸고 국민 10명 중 4명 이상이 전면 재선거가 필요하다는 의견에 동의하는 것으로 조사됐다. 특히 2030 세대의 전면 재선거 찬성률은 60%가 넘은 것으로 나타났다.
한국갤럽이 지난 9~11일 전국 만 18세 이상 유권자 1002명을 대상으로 실시해 12일 공개한 '전면 재선거 주장' 찬반조사에 따르면 찬성은 44%, 반대는 48%로 집계됐다. 모름·응답거절은 8%다.
성별로는 남성의 43%는 찬성, 50%는 반대했고 여성의 45%는 찬성, 46%는 반대했다.
연령별로는 18~29세는 67%가, 30대는 62%가 전면 재선거에 동의했다.
반면 40대 이상은 재선거 반대 의견이 더 많았다. 40대에서는 56%가 재선거에 반대했고, 50대와 60대는 각각 52%, 63%가 반대 입장을 밝혔다.
정치 성향별로는 국민의힘을 지지한다고 밝힌 응답자 가운데서는 찬성 62%·반대 33%, 더불어민주당을 지지한다고 답한 응답자 가운데서는 찬성 28%·반대 65%로 조사됐다.
이번 조사는 무선전화 가상번호 무작위 추출을 이용한 전화면접조사로 이뤄졌으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 11.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
jeongwon1026@newspim.com