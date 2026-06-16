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진종오 의원 "재선거 소청, 당내 논의 없이 추진...지도부 쇄신 모색할 시점"

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  • 진종오 의원은 16일 당 지도부의 6개 지역 재선거·선거소청 추진을 당내 논의 없이 독단이라 비판했다
  • 투표용지 부족 사태는 참정권 침해이므로 진상규명·책임자 문책·제도 개선이 필요하지만 절차도 민주적 정당성을 갖춰야 한다고 했다
  • 그는 장동혁 대표의 극단적 대응이 당 쇄신과 민주주의 신뢰를 훼손한다며, 민심 경고를 아전인수로 해석하면 책임을 감당해야 한다고 경고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"참정권 침해 진상규명 필요하지만 민주적 정당성 갖춰야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 진종오 국민의힘 의원은 당 지도부가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 서울, 경기, 인천, 부산, 울산, 광주·전남 등 6개 지역에 대해 재선거를 요구하기로 결정한 것에 대해 "당내 충분한 논의와 공감대 형성 없이 전국 재선거와 선거무효 소청을 사실상 독단적으로 밀어붙이고 있다"고 비판했다.

진 의원은 16일 오전 페이스북을 통해 "지방선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태는 국민의 참정권을 침해하고 민주주의를 훼손한 분명 심각한 문제"라며 "철저한 진상규명과 책임자 문책, 제도 개선이 반드시 뒤따라야 한다"고 밝혔다.

그러면서도 "이를 위한 문제 해결의 절차와 방식 또한 민주적 정당성을 갖춰야 하는 것은 지극히 당연한 일"이라고 강조했다.

진종오 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

진 의원은 장동혁 대표를 겨냥해 "더 큰 문제는 선거 패배 이후 지도부가 책임을 지고 쇄신의 길을 모색해야 할 시점에 독단적, 극단적 대응만을 앞세워 정치적 생존에만 몰두하고 있다는 것"이라고 지적했다.

이어 "장동혁 대표의 독단적 소청 추진과 재선거 주장은 당의 쇄신을 가로막고 민주주의에 대한 국민의 신뢰를 훼손할 뿐, 그 이상 그 이하도 아니다"라고 주장했다.

진 의원은 최근 여론조사와 관련해서도 "국민의 경고를 받고서도 여전히 당권 다툼에 매달리는 민주당에 대한 또 다른 경고일 뿐 국민의힘에 대한 평가가 달라진 것이 아니라는 점을 애써 외면하지 말아야 한다"며 "부디 확증편향적 사고로 오독하지 말기를 바란다"고 말했다.

아울러 "지방선거를 통해 국민들께서 요구한 것은 이재명 정부와 민주당에는 오만과 독선을 멈출 것을, 국민의힘에는 계엄과 절연하지 못하고 지리멸렬한 보수의 반성과 쇄신을 통한 통합과 재건을 이뤄내라는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "국민은 늘 옳다"며 "아전인수에 눈이 멀어 자성귀래의 마지막 기회마저 외면한다면 결국 그 책임은 스스로 감당할 수밖에 없을 것"이라고 덧붙였다.

앞서 국민의힘은 전날(15일) 오후 국회에서 긴급 최고위원회의를 열고 투표용지 부족 사태로 인해 유권자의 참정권이 침해된 투표소와 관련된 지역의 모든 선거에 대해 선거소청을 하기로 만장일치로 결정했다고 밝혔다.

선거소청 대상은 광역단체장 선거와 기초단체장 선거, 지역구 광역·기초의원 선거, 비례대표 광역·기초의원 선거다. 같은 날 함께 치러진 국회의원 보궐선거와 교육감 선거는 소청 대상에 포함되지 않았다.

선거소청은 선거인, 후보자 또는 후보자를 추천한 정당 등이 선거의 효력에 이의를 제기하는 절차로, 선거일 후 14일 이내인 오는 17일까지 제기해야 한다. 

allpass@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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