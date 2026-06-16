강준현 "국민의힘 재선거 소청은 선거 불복…부정선거 음모론 중단하라"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 국민의힘이 6·3 지방선거 과정에서 투표용지 부족 사태가 발생한 서울·경기 등 6개 지역에 대해 재선거 소청을 의결한 것을 두고 "사실상 선거 불복 선언"이라며 "부정선거 음모론 선동을 즉각 중단하라"고 촉구했다.

강준현 민주당 수석대변인은 16일 브리핑을 통해 "문제의 본질을 완전히 변질시킨 국민의힘의 막무가내식 폭주"라며 이같이 밝혔다.

강준현 더불어민주당 수석대변인. [사진=뉴스핌 DB]

강 수석대변인은 투표용지 부족 사태에 대해 "국민 참정권을 침해했다는 점에서 매우 심각한 문제"라며 "반드시 진상을 규명하고 부실을 초래한 구조적 원인을 찾아 재발 방지 체계로 탈바꿈해야 한다"고 말했다.

이어 "국회는 선관위 국정조사를 통해 신속하게 진상을 규명할 계획이며 이재명 대통령 역시 법과 원칙에 따른 합당한 책임을 주문하고 있다"며 "검·경 합동수사본부도 선관위 서버에 저장된 전자정보를 압수수색하고 분석하면서 책임 규명을 위한 수사에 속도를 내고 있다"고 설명했다.

강 수석대변인은 "국민의힘은 이러한 정석적인 절차에 따른 행동과 판단을 하기도 전에 재선거부터 요구하고 나섰다"며 "결코 합리적이지 않으며 저의도 매우 의심스럽다"고 주장했다.

강 수석대변인은 국민의힘이 오세훈 후보가 당선된 서울시장 선거까지 재선거를 요구한 점을 지적했다. 그는 "자신들이 내세운 오세훈 후보가 당선된 결과도 재선거를 해야 할 만큼 부정이라는 것인데 이 얼마나 터무니없는 모순이냐"고 비판했다.

강 수석대변인은 "항간에는 재선거를 불사해서라도 장동혁 대표 본인의 당권 유지를 위해 불편한 인사들을 제거하려는 것 아니냐는 의혹도 있다"며 "자신의 정치적 야욕을 위해 대한민국 민주주의 근간도 기꺼이 흔들겠다는 태도는 오만의 극치"라고 꼬집었다.

그러면서 "국민참정권 침해 문제는 장외가 아닌 국회에서 해결해야 한다"며 "국민의힘은 묻지마식 재선거 소청과 위헌적 부정선거 음모론 선동을 즉각 중단하고 진정으로 국민 참정권 보장을 개선하는 일에 협조하기 바란다"고 촉구했다.

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