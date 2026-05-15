강준현 "국민의힘, IMF 평가까지 왜곡하며 '퍼주기'로 왜곡"

AI 핵심 요약beta
- 강준현 더불어민주당 수석대변인은 15일 국민의힘이 정부 재정운용 원칙을 과도하게 흠집 낸다고 비판했다
- IMF가 한국의 2030년 부채비율이 세계 평균의 절반 수준이라 평가했다며 국민의힘이 이를 왜곡한다고 지적했다
- 정부는 초과세수와 전략산업 성장으로 합리적 재정운용을 한다며 국민의힘에 정쟁 대신 민생을 고민하라고 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 강준현 더불어민주당 수석대변인은 15일 "정부의 재정운용 원칙을 두고 국민의힘이 또 과도하게 흠집 내며 몽니를 부리고 있다"고 비판했다.
강 수석 대변인은 이날 서면브리핑에서 "국민의힘은 국제통화기금(IMF)의 평가까지 왜곡하며 '기승전 퍼주기'로 왜곡하고 있다"며 이같이 밝혔다.
강 수석 대변인은 "줄리 코잭 IMF 대변인이 2030년 한국의 국내총생산(GDP) 대비 일반정부 부채비율이 63% 수준으로 전 세계 평균의 절반 정도라고 평가했다"며 "전체적인 부채 상황에 초점을 맞추는 것이 중요하다고 강조했다"고 설명했다.
이어 "국민의힘은 부채 증가 속도나 비기축통화국이라는 단편적 요소만 부각하며 과도한 부풀리기 공세를 하고 있다"며 "국제기구가 제시하는 전체적 관점으로 사안을 바라보지 못하고 있다"고 지적했다.
또 "국민의힘은 IMF 브리핑을 보고도 '빚내서 현금 퍼주기 하지 말라'는 식으로 한다"며 "정부는 무조건 부채를 늘리는 방식이 아니라 초과세수와 전략산업 성장 등을 활용해 합리적으로 재정을 운용하고 있다"고 강조했다.
강 수석대변인은 "(이재명 정부는) 초과세수가 발생할 정도로 주식시장과 국가 전략산업의 부흥을 이끄는 본질적인 경제 정책을 펴고 있다"고 재차 강조했다.
그러면서 "코잭 대변인도 우리 정부의 재정 확장을 매우 적절한 조치라고 평가했다"며 국민의힘은 권력 획득이 목적이 되어 정쟁과 선동에만 힘을 쏟지 말고, 민생과 국가 발전이라는 정치 본연의 목적을 실현하는 방법을 고민하고 행동하기 바란다"고 비판했다.
chogiza@newspim.com