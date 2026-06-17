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이진숙 의원 "장동혁 대표, 6.3 지방선거 선방…사퇴할 이유 없다"

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  • 이진숙 국민의힘 의원은 17일 장동혁 대표 사퇴 요구에 대해 선거 선방을 이유로 사퇴 필요 없다 했다
  • 이 의원은 재선거를 민주주의·참정권 침탈 사건으로 규정하며 전면 재선거와 선관위 해체 수준 개편이 필요하다 했다
  • 그는 장 대표 재선거 주장이 당권 보전용이라는 비판을 부인하고, 노란봉투법 폐기와 선거법 개정을 1호 법안으로 추진하겠다고 말했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

재선거 "민주주의 침탈 사건"…노란봉투법 폐기 법안 추진

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이진숙 국민의힘 의원은 17일 장동혁 대표 사퇴 요구에 대해 "전혀 사퇴할 이유가 없다"며 "6.3 지방선거에서 선방했다"고 밝혔다.

이 의원은 이날 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "이재명 정권 집권 1년 차 굉장히 현재 여당이 유리한 상황에서, 국민의힘이 이 정도면 정말 선방을 했다"며 "기립박수 할 만큼 승리를 하지는 않았지만, 그렇다고 해서 장동혁 대표가 지도부가 손가락질 받을 정도로 패배는 하지 않았다"고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 6.3 재보궐선거로 당선된 이진숙 국민의힘 의원이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제01차 본회의에서 인사말을 하고 있다. 2026.06.05 jk31@newspim.com

그는 "최근 발표된 여론조사 결과를 보면 국민의힘과 민주당 간의 지지율 격차를 보면 국민의힘이 민주당을 상당히 앞지르는 걸로 평가가 되고 있다"며 "이런 결과가 나왔을 때 그 결과에 대한 공은 장동혁 대표와는 관계가 없다고 이야기하고, 지방 선거에 대한 평가는 패배라고 자인하면서 그 패배에 대한 책임은 장 대표가 져야 된다는 것은 받아들일 수가 없다"고 지적했다.

이 의원은 "오히려 이런 뉴노멀 시대를 만들고 있는 이재명 정권의 싸움을 위해서는 오히려 지도부에 힘을 실어줘야 된다"며 "왜 도대체 이재명 정권하고 싸우라고 했는데, 자꾸만 내부에서 물러나라고 하는지 도무지 이해를 할 수가 없다"고 강조했다.

장동혁 대표가 지원 유세를 하지 않아서 오히려 당이 이겼다는 일부 평가에 대해서는 "누군가를 음해하기 위해서 그런 말을 하고 있다"며 "달성군에 장동혁 대표가 개소식 때는 왔지만, 그 이후에 지원 유세는 오지 않았다. 그럼 저도 장동혁 대표가 지원 유세 오지 않아서 이겼겠느냐. 말이 되지 않는다"고 반박했다.

재선거 문제와 관련해서는 "참정권이 침탈됐다. 민주주의 침탈 사건, 참정권 침탈 사건이라고 이번 사태를 규정하고 있다"며 "올림픽 공원에서 시민들과 함께했다"고 밝혔다. 이 의원은 14일 나경원 의원과 함께 올림픽 공원 시위에 참여한 바 있다.

이 의원은 "피자를 주문했는데 어느 한쪽에서 벌레가 나왔을 때, 피자집 주인이 한 조각만 교체해 드린다면 받아들일 수 있느냐"며 "한쪽뿐만 아니라 그 전체 피자 모두에 문제가 있는 거라고 생각해야 되는 거 아니냐"고 전면 재선거 필요성을 강조했다.

그는 "2026년 21세기 대한민국에 도대체 어떻게 이런 일이 가능했느냐"며 "이전에 이미 선관위는 가족 회사라는 발언이 나왔을 때 이걸 뜯어 고쳐야 했었는데, 해체를 시켜야 했었다"고 비판했다.

오세훈 서울시장이 "장동혁 대표의 재선거 주장은 소모적이고 당권 보전용 구호"라고 직격한 것에 대해서는 "당연히 동의 안 한다"며 "자리 보전을 위해서 그렇게 하겠느냐. 당 대표로서는 오히려 민주주의 침탈 사건을 규명하기 위해서 마땅히 그렇게 해야한다"고 말했다.

한편 이 의원은 1호 법안으로 "노란봉투법 폐기 법안과 선거법 관련 개정안을 내고 싶다"며 "현재 현직 국회의원들은 쉽게 마이크를 잡고 설명을 할 수 있는데, 신인의 경우에는 마이크를 잡을 수가 없게 돼 있다. 기득권 위주로 돼 있는 선거법을 개정하고 싶다"고 밝혔다.

이에 진행자가 "이제 의원이 되셨는데, 기득권 되신 거 아니냐"고 묻자 이 의원은 "도움은 되겠지만, 개혁은 자기가 가진 특권을 포기하는 데서부터 시작된다"고 답했다.

oneway@newspim.com

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