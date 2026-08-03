티맵, 도보 길 안내 서비스 출시...보행자 내비로 서비스 확대

화면 자동 회전, 경로 이탈 시 실시간 재탐색

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 티맵모빌리티가 보행자용 도보 길 안내 서비스를 출시했다. 운전자용 내비게이션 개발 경험을 바탕으로 보행 중 직관적인 길 안내를 제공한다.

서비스의 가장 큰 특징은 사용자가 별도 조작 없이 화면을 따라 이동할 수 있다는 점이다. 기존에는 현 위치와 방향을 직접 파악해 지도를 확대하고 회전해야 했으나 새 서비스는 이용자의 이동 방향에 맞춰 화면이 자동으로 움직인다. 코너 진입 시점을 미리 알려주고 경로를 벗어나면 실시간으로 새로운 최적 경로를 제시한다.

티맵모빌리티가 보행자용 도보 길 안내 서비스를 출시했다. 운전자용 내비게이션 개발 경험을 바탕으로 보행 중 직관적인 길 안내를 제공한다 [사진= 티맵모빌리티]

도보 길안내 서비스는 장소 추천 서비스 '어디갈까'와도 연계된다. 현재 위치에서 도보로 1km 이내 이동 가능한 장소를 추천받은 후 바로 길 안내로 연결할 수 있다. 방문 기록을 남기는 '이동로그' 서비스를 통해 다녀온 장소를 관리하는 것도 가능하다.

티맵은 걸음 수에 따라 혜택을 제공하는 '만보기' 서비스를 운영 중이며 현재 주말에 주중 대비 2배의 포인트를 제공하는 이벤트를 진행하고 있다.

티맵모빌리티 관계자는 "차량용 내비게이션의 강자로서 티맵의 경쟁력을 보행 영역까지 확장한 것"이라며 "주행과 도보를 아우르는 이동 전 과정의 서비스를 지속적으로 고도화해 이용자의 일상 이동 전반에 새로운 경험을 제공할 것"이라고 강조했다.

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