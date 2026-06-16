김용태 의원 "장동혁, 선거 무효 위헌 알아...민주당식 선동 리더십 교체해야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"전국 재선거 불가한 것 누구보다 잘 알 것"

"부정선거 음모론·선동정치로는 민주당과 못 싸워"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김용태 국민의힘 의원은 16일 당 지도부가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 서울, 경기, 인천, 부산, 울산, 광주·전남 등 6개 지역에 대해 재선거를 요구하기로 결정한 것에 대해 "오세훈 서울시장 선거 승리를 부정하며 보수를 분열시키는 장동혁 리더십에 끌려다닐 이유가 없다"고 비판했다.

김 의원은 이날 오전 페이스북에 "장동혁 지도부는 부패하고 무능한 선거관리 체제를 일대 혁신할 수 있는 길을 버리고, 부정선거 음모론과 자신의 정치적 입지를 살리는 길로 당을 이끌고 있다"고 주장했다.

김용태 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌 DB]

그는 "장 대표는 헌법과 법률에 따라 지금 상황에서 해당 투표소 재투표는 가능해도 전국 단위 재선거는 불가하다는 것을 누구보다 잘 알 것"이라며 "특별법으로 본인이 제안한 6·3 선거를 무효화하는 것이 위헌이라는 것도 알고 있을 것"이라고 말했다.

이어 "그런데도 목표가 전국 재선거라고 확언한다"며 "선명하게 과장된 목표를 내세워 국민을 선동하고 분열시키는 것이 보수 정치가 그토록 혐오했던 민주당식 선동정치 아니냐"고 비판했다.

김 의원은 "보수의 당대표가 그러한 폐단을 따라 하면서도 부끄러운 줄을 모른다"며 "리더십을 교체해야 한다"고 주장했다.

그러면서 "음모론 추종 리더십으로는 이재명 대통령과 민주당식 패악정치에 제대로 맞설 수 없다"며 "리더십 교체가 당이 사는 길이고 국민에게 신뢰받아 자유민주주의를 굳건히 지키고 이재명 민주당 정부의 거짓 정치를 극복하는 길"이라고 덧붙였다.

앞서 국민의힘 지도부는 전날 긴급 최고위원회의를 열고 투표용지 부족 사태로 유권자의 참정권이 침해된 지역의 지방선거를 대상으로 선거소청을 제기하기로 결정했다.

선거소청 대상은 광역단체장 선거와 기초단체장 선거, 지역구 광역·기초의원 선거, 비례대표 광역·기초의원 선거다. 같은 날 함께 치러진 국회의원 보궐선거와 교육감 선거는 소청 대상에 포함되지 않았다.

선거소청은 선거인·후보자·후보자를 추천한 정당 등이 선거의 효력에 이의를 제기하는 절차로, 선거일 후 14일 이내인 오는 17일까지 제기해야 한다.

allpass@newspim.com