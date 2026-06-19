관세청, 튀르키예와 맞손…유럽·중동행 '짝퉁 K-브랜드' 차단한다

AI 핵심 요약beta
- 관세청이 18일 서울세관에서 튀르키예 관세총국과 지재권 보호 MOU 체결 실무회의를 했다
- 양측은 국경단계에서 K-브랜드 등 핵심 브랜드 지식재산권 침해 단속 강화를 위한 협력방안을 논의했다
- MOU가 체결되면 튀르키예 경유 유럽·중동으로 향하는 K-브랜드 침해물품 근절에 도움이 될 것으로 전망됐다
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유럽·중동 유통 침해물품 단속 협력 논의
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청이 튀르키예가 해외로 유통되는 'K-브랜드' 침해물품 근절을 위해 손을 잡았다.
19일 관세청은 전날 서울세관에서 튀르키예 관세총국과 지식재산권 보호 양해각서(MOU) 체결을 위한 과장급 실무회의를 개최했다고 밝혔다.
이번 실무회의는 튀르키예 측이 지식재산권 보호 MOU 체결을 제안함에 따라 성사됐다.
관세청에 따르면 튀르키예는 전통적인 우리나라의 우방국이자 중동과 유럽을 잇는 지리적 요충지로 K-브랜드 침해물품의 유통을 차단하는 데 있어 매우 중요한 협력국으로 평가된다.
양측은 이번 회의에서 MOU 체결을 위한 세부 사항과 함께 국경단계에서 양국 핵심 브랜드의 지식재산권 침해단속을 강화하기 위한 실질적 협력방안을 논의했다.
이 같은 논의를 바탕으로 공식 MOU가 체결되면 튀르키예를 통해 유럽·중동지역으로 유통되는 K-브랜드 침해물품을 근절하는 데 많은 도움이 될 것으로 전망된다.
이진희 관세청 통관국장은 "앞으로 중앙아시아 등 K-브랜드 침해 우려가 높은 국가와 협력을 강화할 것"이라며 "우리 기업들의 오랜 노력의 결과물이 전 세계에서 정당한 대우를 받을 수 있도록 K-브랜드 보호에 힘쓰겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com