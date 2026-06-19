관세청, 튀르키예와 맞손…유럽·중동행 '짝퉁 K-브랜드' 차단한다

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지식재산권 보호 MOU 체결 위한 실무회의

유럽·중동 유통 침해물품 단속 협력 논의

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청이 튀르키예가 해외로 유통되는 'K-브랜드' 침해물품 근절을 위해 손을 잡았다.

19일 관세청은 전날 서울세관에서 튀르키예 관세총국과 지식재산권 보호 양해각서(MOU) 체결을 위한 과장급 실무회의를 개최했다고 밝혔다.

정부대전청사[제공=관세청]

이번 실무회의는 튀르키예 측이 지식재산권 보호 MOU 체결을 제안함에 따라 성사됐다.

관세청에 따르면 튀르키예는 전통적인 우리나라의 우방국이자 중동과 유럽을 잇는 지리적 요충지로 K-브랜드 침해물품의 유통을 차단하는 데 있어 매우 중요한 협력국으로 평가된다.

양측은 이번 회의에서 MOU 체결을 위한 세부 사항과 함께 국경단계에서 양국 핵심 브랜드의 지식재산권 침해단속을 강화하기 위한 실질적 협력방안을 논의했다.

이 같은 논의를 바탕으로 공식 MOU가 체결되면 튀르키예를 통해 유럽·중동지역으로 유통되는 K-브랜드 침해물품을 근절하는 데 많은 도움이 될 것으로 전망된다.

이진희 관세청 통관국장은 "앞으로 중앙아시아 등 K-브랜드 침해 우려가 높은 국가와 협력을 강화할 것"이라며 "우리 기업들의 오랜 노력의 결과물이 전 세계에서 정당한 대우를 받을 수 있도록 K-브랜드 보호에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com