공장 구축부터 통관 지원까지...관세청, 첨단전략산업 수출지원팀 신설

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평택세관에 과 단위 전담팀 설치

전국 7개 세관 지원반과 연계

24시간 통관·컨설팅 지원

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청이 반도체와 바이오, 조선, 이차전지 등 미래 첨단전략산업 수출을 지원하기 위한 전담 조직을 신설했다. 공장·단지 구축 단계부터 제조·수출, 통관 애로 해소까지 관세행정 지원을 한 번에 제공하겠다는 취지다.

관세청은 10일 평택세관에 '미래 첨단전략산업 원스톱 관세행정 지원팀'을 설치하고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다. 서울·부산·인천·대구·전남광주·강원·제주 등 전국 7개 세관에는 '원스톱 지원반'을 신설해 평택세관 지원팀과 네트워크 형태로 연계한다.

이번 전담 조직 신설은 미국의 관세율 인상 등 무역환경 변화와 국가 간 첨단기술 경쟁 심화에 대응해 첨단산업 수출 경쟁력을 높이기 위한 조치다.

정부대전청사[제공=관세청]

평택세관은 평택을 비롯한 경기 남부와 충청지역을 관할한다. 해당 지역은 반도체, 자동차, 디스플레이 등 첨단전략산업이 집중된 거점으로 평택·천안·아산에는 삼성전자, 삼성디스플레이, 현대자동차 등을 비롯해 청주에는 SK하이닉스, 에코프로, LG전자 등이 자리하고 있다.

평택세관에 신설된 원스톱 지원팀은 본부가 아닌 소속기관에 설치되는 최초의 과 단위 자율기구다. 기존에 수출입기업지원부서가 없던 평택세관에 중부권 첨단전략산업에 특화된 지원팀을 마련한 것이다.

원스톱 지원팀은 첨단전략산업 기업 현장의 애로사항을 발굴하고 제도 개선 등 종합지원방안을 마련한다. 첨단산업 클러스터 구축 단계부터 제조·수출, 사후 지원 단계까지 전 과정을 지원하는 역할을 맡는다.

관세청은 첨단전략산업이 집약된 중부권을 시험대로 활용해 지원방안을 우선 적용·검증한 뒤 전국으로 확대할 계획이다.

전국 지원반은 권역별 산업 특성에 맞춰 운영된다. 서울·인천본부세관과 평택세관 지원팀은 수도·중부권의 반도체와 바이오 산업을 지원한다. 부산본부세관 지원반은 동남권 조선, 미군함 유지·보수·정비(MRO), 북극항로, 석유·화학 산업을 맡는다.

대구본부세관 지원반은 대구·경북권 철강과 이차전지 산업을 지원하고, 전남광주본부세관 지원반은 서남권 인공지능(AI)과 미래 모빌리티 산업을 지원한다. 속초와 제주세관 지원반은 강원·제주권 친환경 에너지 산업을 중심으로 지원에 나선다.

관세청은 용인·평택 반도체 클러스터와 송도 바이오 클러스터 등을 종합보세구역으로 지정해 기계·설비품을 과세보류 상태로 설치하고 공사용 장비도 과세보류로 사용할 수 있도록 지원할 예정이다. 반도체 제조·가공에 사용되는 과세보류 대상 원재료 범위도 확대해 생산비용 절감과 수출 경쟁력 제고를 추진한다.

조선 분야에서는 선박 건조에 필요한 대형 원자재를 보세공장이 아닌 장외에 보관할 수 있도록 허가를 확대한다. 환적 목적으로 반입된 외국 석유제품을 친환경 선박유로 혼합할 수 있도록 허용해 국제무역선과 북극항로 선박에 공급하는 방안도 추진한다.

아울러 야간이나 공휴일에 발생하는 긴급 수출입 통관과 생산라인 고장 등 비상 상황에 대응하기 위해 24시간 통관지원 체계도 구축한다. 해외통관 애로 해소와 미국 관세정책 변화, 중동 정세 불안 등 대외 충격에 기업들이 선제적으로 대응할 수 있도록 1대1 컨설팅 지원도 강화한다.

이종욱 관세청장은 "지역별 첨단전략산업은 우리나라의 미래 경제성장과 지역 균형발전의 핵심 동력"이라며 "공장·단지 건설부터 제조·수출까지 모든 단계에서 관세 등의 부담 없이 수출에 전념할 수 있도록 과세보류 혜택을 확대하고 관련 절차를 과감히 혁신하겠다"고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com