입항 즉시 검사부터 일반 수입 검사까지…관세청, 마약 감시 3중망 가동

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관세청, 주요 공항만에 5개 특별검사팀 신설

마약전담 정보분석·집중검사 실시

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 관세청이 특송·우편·여행자 중심이던 마약 단속망을 일반화물까지 확대한다. 일반 수입화물에도 마약 검사 'N차 저지선'을 적용해 국경 단계의 감시망을 넓히겠다는 취지다.

관세청은 17일 부산에서 주요 공항만 일반수입화물 마약전담 특별검사팀을 발족하고, 일반 수입화물에도 마약 검사 'N차 저지선'을 전면 확대 적용한다고 밝혔다.

이종욱 관세청장이 지난 1일 정부대전청사에서 정부 출범 1주년 성과발표 브리핑을 진행하고 있다 [사진=뉴스핌DB]

특별검사팀의 핵심 과제는 3중 검사체계 도입이다. 앞으로 일반 수입화물은 입항 직후 즉시검사, 마약특별검사팀 검사, 일반 수입검사로 이어지는 단계별 감시망을 거치게 된다.

그동안 관세청은 마약 밀반입 차단을 위해 특송화물·우편·여행자 등 반입 경로별 검사체계를 강화해왔다. 지난 4월에는 N차 저지선 확대를 위해 최소 필요 정원 452명을 확보하고 마약특별검사팀을 신설했다.

상대적으로 검사 역량을 집중하기 어려웠던 일반화물까지 감시단속망을 넓히겠다는 계획이다. 컨테이너 검색기도 기존 단방향 방식이 아닌 투과·산란 방식의 신기술 장비를 처음 도입해 본격 운영에 들어갔다. 대형화물을 통한 마약 밀반입 가능성을 낮추기 위한 조치다.

관세청은 지난해 부산신항에서 에콰도르발 냉동 공컨테이너에 은닉된 코카인 1053㎏을 적발한 바 있다.

마약특별검사팀은 부산 북항·신항, 인천공항, 인천항, 평택 등 화물 반입이 많은 주요 공항만에 총 5개 팀이 우선 설치된다. 해당 팀들은 자체 정보분석을 통해 검사 대상을 선별한 뒤, 다양한 과학검사장비를 활용하고 의심화물에 대해서는 파괴검사도 실시한다.

관세청은 국제우편과 일반 수입화물에 이어 특송·여행자 분야에서도 N차 저지선을 구축·강화할 계획이다. 국제무역선에서 하선하는 선원과 항만출입자를 대상으로도 마약 밀반입 차단을 위한 2차 감시단속 체계를 마련할 예정이다.

이종욱 관세청장은 "관세국경에서 마약을 철저히 차단하기 위해서는 2중, 3중의 복수 검사로 물샐틈없는 단속망을 구축할 필요가 있다"고 강조했다.

[AI일러스트=김범주 기자]

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