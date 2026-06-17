전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

입항 즉시 검사부터 일반 수입 검사까지…관세청, 마약 감시 3중망 가동

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 관세청이 17일 일반수입화물까지 N차 저지선 확대했다
  • 주요 공항만에 마약전담 특별검사팀 설치해 3중 검사체계 도입했다
  • 신기술 컨테이너 검색기와 파괴검사로 대형화물 마약 밀반입 차단 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

관세청, 주요 공항만에 5개 특별검사팀 신설
마약전담 정보분석·집중검사 실시

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 관세청이 특송·우편·여행자 중심이던 마약 단속망을 일반화물까지 확대한다. 일반 수입화물에도 마약 검사 'N차 저지선'을 적용해 국경 단계의 감시망을 넓히겠다는 취지다.

관세청은 17일 부산에서 주요 공항만 일반수입화물 마약전담 특별검사팀을 발족하고, 일반 수입화물에도 마약 검사 'N차 저지선'을 전면 확대 적용한다고 밝혔다.

이종욱 관세청장이 지난 1일 정부대전청사에서 정부 출범 1주년 성과발표 브리핑을 진행하고 있다 [사진=뉴스핌DB]

특별검사팀의 핵심 과제는 3중 검사체계 도입이다. 앞으로 일반 수입화물은 입항 직후 즉시검사, 마약특별검사팀 검사, 일반 수입검사로 이어지는 단계별 감시망을 거치게 된다.

그동안 관세청은 마약 밀반입 차단을 위해 특송화물·우편·여행자 등 반입 경로별 검사체계를 강화해왔다. 지난 4월에는 N차 저지선 확대를 위해 최소 필요 정원 452명을 확보하고 마약특별검사팀을 신설했다.

상대적으로 검사 역량을 집중하기 어려웠던 일반화물까지 감시단속망을 넓히겠다는 계획이다. 컨테이너 검색기도 기존 단방향 방식이 아닌 투과·산란 방식의 신기술 장비를 처음 도입해 본격 운영에 들어갔다. 대형화물을 통한 마약 밀반입 가능성을 낮추기 위한 조치다.

관세청은 지난해 부산신항에서 에콰도르발 냉동 공컨테이너에 은닉된 코카인 1053㎏을 적발한 바 있다.

마약특별검사팀은 부산 북항·신항, 인천공항, 인천항, 평택 등 화물 반입이 많은 주요 공항만에 총 5개 팀이 우선 설치된다. 해당 팀들은 자체 정보분석을 통해 검사 대상을 선별한 뒤, 다양한 과학검사장비를 활용하고 의심화물에 대해서는 파괴검사도 실시한다.

관세청은 국제우편과 일반 수입화물에 이어 특송·여행자 분야에서도 N차 저지선을 구축·강화할 계획이다. 국제무역선에서 하선하는 선원과 항만출입자를 대상으로도 마약 밀반입 차단을 위한 2차 감시단속 체계를 마련할 예정이다.

이종욱 관세청장은 "관세국경에서 마약을 철저히 차단하기 위해서는 2중, 3중의 복수 검사로 물샐틈없는 단속망을 구축할 필요가 있다"고 강조했다.

[AI일러스트=김범주 기자]

wideopen@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
특검, 오세훈 징역 1년6개월 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀)이 여론조사 비용을 대납토록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장에게 징역 1년 6개월을 구형했다. 김건희 특검팀은 17일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우) 심리로 열린 오 시장 등의 정치자금법 위반 혐의 결심 공판에서 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 여론조사 대납 의혹 관련 결심공판에 출석하고 있다. 2026.06.17 photo@newspim.com 특검팀은 오 시장과 함께 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 징역 1년, 사업가 김한정 씨에게도 징역 1년을 구형했다. 특검팀은 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증됐다"며 "피고인들의 주장은 상식과 경험칙에 반한다"고 주장했다. 그러면서 오 시장을 향해 "이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 "피고인에 대한 엄중 처벌이 불가피하다"고 지적했다. 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명태균 씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 후원자 김한정 씨에게 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 오 시장은 명 씨와 만난 사실은 인정하면서도 여론조사를 의뢰하거나, 김 씨에게 여론조사 비용 대납을 요청한 적 없다며 혐의를 전면 부인했다. right@newspim.com 2026-06-17 15:27
사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동