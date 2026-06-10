관세청, 평택에 첨단산업 관세지원팀 신설…반도체 공장 건설부터 수출까지 지원

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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 관세청이 반도체 등 미래 첨단전략산업 발전과 수출 확대를 지원하기 위한 전담 조직을 평택세관에 설치·운영한다. 서울·부산·인천·대구·전남광주·강원·제주 등 전국 7개 세관에도 별도의 지원반을 둔다.

관세청은 10일 이종욱 관세청장이 경기도 평택에 있는 반도체 보세건설장 현장을 방문한 뒤 원스톱 지원팀 개소식에 참석했다고 밝혔다. 이 청장은 이날 반도체 FAB(공장) 건설 과정의 애로사항을 청취했다.

이종욱 관세청장이 지난 1일 정부대전청사에서 정부 출범 1주년 성과발표 브리핑을 진행하고 있다 [사진=뉴스핌DB]

평택세관에 설치된 과 단위 조직인 '미래 첨단전략산업 원스톱 관세행정 지원팀'은 경기 남부와 충청권의 반도체, 자동차, 디스플레이, 이차전지 기업을 지원한다.

평택·천안·아산에는 삼성전자·삼성SDI·삼성디스플레이·현대자동차가, 청주에는 SK하이닉스·에코프로·LG전자 등이 자리하고 있다. 관세청은 미래 먹거리 산업이 집중된 첨단전략산업 거점을 중심으로 지원을 강화할 방침이다.

원스톱 지원팀은 앞으로 첨단전략산업 기업 현장의 애로사항을 발굴하고, 제도 개선 등 종합지원 방안을 마련할 계획이다. 첨단전략산업 클러스터 구축 단계부터 제조·수출, 사후 지원 단계에 이르기까지 전 과정을 지원한다.

서울, 부산, 인천, 대구, 전남광주 권역 5개 본부세관과 속초, 제주 등 총 7개 세관에는 첨단전략산업 원스톱 지원반이 신설된다. 평택세관 원스톱 지원팀과 네트워크 형태로 연결해 지역별 첨단전략산업을 균형 있게 지원하겠다는 취지다.

보세제도도 활용된다. 수도·중부권의 반도체와 바이오 산업을 지원하기 위해 용인·평택 반도체 클러스터, 송도 바이오 클러스터 등을 종합보세구역으로 지정하는 방안이 추진된다.

관세청은 클러스터 구축 단계부터 기계·설비품을 과세보류 상태로 설치하고, 공사용 장비도 과세보류 상태로 사용할 수 있도록 관련 규제를 개선할 계획이다.

부산본부세관 원스톱 지원반은 동남권 K-조선, 북극항로, 석유·화학 산업 지원을 맡는다. 선박 건조에 필요한 대형 원자재를 보세공장 밖에 보관할 수 있도록 허가를 확대하는 방안 등이 추진된다.

이종욱 관세청장은 "지역별 첨단전략산업은 우리나라의 미래 경제성장과 지역 균형발전의 핵심 동력"이라며 "공장·단지 건설부터 제조·수출까지 모든 단계에서 관세 등의 부담 없이 수출에 전념할 수 있도록 과세보류 혜택을 확대하겠다"고 말했다.

미래 첨단전략산업 원스톱 지원팀 지역별 네트워크[제공=관세청]

wideopen@newspim.com