한컴위드 '얼굴인식 솔루션', 금융결제원 평가 통과

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생체정보 분산관리 기술 검증…금융·비금융권 확대 추진

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴그룹은 계열사 한컴위드의 얼굴 인증 솔루션 '한컴 오스'가 금융결제원의 바이오정보 분산관리업무 성능평가를 통과했다고 19일 밝혔다.

금융결제원의 성능평가는 생체 인증 정보를 분할·분산해 관리하는 시스템의 기술 성능과 보안성을 검증하는 프로그램이다.

한컴그룹 계열사 한컴위드의 얼굴 인증 솔루션 '한컴 오스'가 금융결제원의 바이오정보 분산관리업무 성능평가를 통과했다. [사진= 한컴]

분산관리 적합성 시험과 바이오 인증 성능 시험으로 구성되며 금융기관이 대고객 서비스나 내부통제 시스템에 바이오 인증 솔루션을 도입할 때 안전성과 신뢰성 기준을 판단하는 핵심 지표로 활용된다.

한컴 오스는 이번 평가에서 인증 정확도, 처리 속도, 시스템 안정성, 암호화 수준 등을 평가하는 바이오 인증 성능 시험을 통과했다.

원본 생체정보를 해킹이나 도용이 불가능한 형태로 안전하게 분할·결합 처리할 수 있으며 표준 데이터 포맷을 준수해 타사 얼굴 인식 시스템과도 호환성을 제공한다.

한컴 오스는 얼굴 위·변조 탐지 분야에서 iBeta ISO/IEC 30107-3 PAD Level 2 인증과 RIVTD Track 3 라이브니스·PAD 평가에서 우수한 성능을 달성했다. 한국인터넷진흥원의 K-NBTC 얼굴 인식 알고리즘 성능 시험 인증도 획득했다.

한컴위드는 축적된 인증·평가 결과를 기반으로 금융권은 물론 비금융권 시장에도 솔루션을 공급할 계획이다.

송상엽 한컴위드 대표는 "금융결제원이 제시하는 생체 인식 성능 기준을 통과했다는 것은 한컴 오스가 국내 금융권 시장 상황을 충실히 반영한 솔루션임을 객관적으로 증명한 결과"라며 "이번 성능평가 통과와 축적된 기술 역량을 바탕으로 얼굴 인증 시장에서 경쟁력을 한층 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com