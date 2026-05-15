한컴위드, '2026 제로트러스트 도입 시범 사업' 참여

AI 핵심 요약beta
- 한컴위드가 15일 과기정통부·KISA 제로트러스트 시범사업에 참여했다
- 컨소시엄은 하나투어 업무 현장에 SASE 기반 제로트러스트 모델을 구축·검증한다
- 한컴위드는 AI 기반 행위 분석 인증과 양자내성암호 데이터 보안 영역을 담당한다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한컴위드가 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원이 공동 추진하는 '2026년 제로트러스트 도입 시범사업'에 참여한다.
한컴위드는 앰진을 주관기업으로 SK브로드밴드, 베이스스톤, 디에스티인터내셔날과 함께 컨소시엄을 구성했다. 이들은 고위험 글로벌 업무 환경의 보안을 위해 SASE(Secure Access Service Edge) 기반 제로트러스트 모델을 개발하고, 수요기업인 하나투어의 실제 업무 현장에 적용해 검증할 계획이다.
SASE는 네트워크와 보안 기능을 클라우드 기반 플랫폼으로 통합한 차세대 보안 체계로, 사용자의 위치나 기기와 관계없이 일관된 보안정책을 적용할 수 있다.
한컴위드는 제로트러스트의 핵심 요소인 '식별자·신원 및 데이터' 영역을 담당한다. 식별자·신원 부문에서는 로그인 이후에도 사용자 행위와 환경, 장치 정보를 AI 기반으로 실시간 분석해 위험도를 지속 검증하는 인증 기술을 지원한다. 이상 징후가 감지되면 추가 인증을 적용한다.
데이터 부문에서는 양자컴퓨팅 시대의 보안 위협에 대비해 양자내성암호 기반 데이터 암호화 솔루션을 제공한다.
yuniya@newspim.com