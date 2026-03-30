토마토시스템, 각자 대표 체제 전환

조길주·이강찬 각자 대표 선임으로 책임경영 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 및 디지털 헬스케어 전문기업 토마토시스템이 각자 대표이사 체제로 전환하며 경영 전문성과 실행력 강화에 나선다고 30일 밝혔다.

회사는 이날 공시를 통해 조길주 대표이사와 이강찬 신임 대표이사를 각자 대표이사로 선임했다고 발표했다. 이번 체제 개편은 급변하는 IT 시장 환경에 보다 기민하게 대응하고, AI·클라우드 등으로 확장된 사업 포트폴리오를 효율적으로 관리하기 위한 전략적 결정이라는 설명이다.

회사에 따르면 각자 대표 체제 도입을 통해 '전략'과 '실행'의 역할을 분리하고, 부문별 책임 경영을 한층 강화할 방침이다. 기존 대표이사인 조길주 대표와 함께 IT 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 이강찬 대표를 선임함으로써 경영 의사결정의 속도와 사업 추진력을 동시에 높인다는 구상이다.

토마토시스템 로고. [사진=토마토시스템]

특히 조길주 대표이사는 중장기 성장 전략 수립과 대외 협력, AI 및 디지털 헬스케어 기반 신사업 발굴을 총괄한다. 북미를 포함한 글로벌 시장 진출을 중심으로 토마토시스템의 중장기 성장 동력 확보에 주력할 예정이다.

이강찬 신임 대표이사는 기존 주력 사업인 UI·UX 솔루션 부문 운영과 조직 및 성과 관리를 담당한다. 대규모 프로젝트 수행 경험과 개발 조직 운영 역량을 바탕으로 사업 내실을 강화하고, 수익성과 고객 대응 역량을 동시에 끌어올린다는 계획이다.

또한 토마토시스템은 이번 체제 전환을 계기로 AI 및 디지털 헬스케어를 축으로 한 사업 역량을 고도화하고, 글로벌 IT 시장에서의 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다. 국내 사업은 이강찬 대표의 지휘 아래 AI 기반 UI·UX 개발 솔루션 '엑스빌더6 아이젠(eXBuilder6 AIGen)'을 중심으로 공공·금융·기업 시장에서의 입지를 공고히 한다. 동시에 조길주 대표가 이끄는 AI 및 디지털 헬스케어 부문은 해외 시장 확장을 통해 기업 가치 제고를 추진할 계획이다.

이강찬 신임 대표는 "토마토시스템이 보유한 기술력과 실행 중심의 조직 문화를 결합해 고객이 체감할 수 있는 비즈니스 성과를 만들어 나가겠다"며 "기존 솔루션 사업의 수익성을 강화하는 동시에 조직의 민첩성을 높여 시장의 신뢰에 부응하겠다"고 말했다.

한편 회사 관계자는 "이번 각자 대표 체제 전환은 안정과 성장을 동시에 추구하겠다는 의지를 반영한 것"이라며 "전략적 유연성과 강력한 실행력을 바탕으로 2026년을 토마토시스템 도약의 변곡점으로 만들겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com