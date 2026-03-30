유니슨, 공동대표이사 체제 구축…김병주∙권정민 사장 선임

경영·영업 역할 분담으로 해상풍력 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풍력발전 전문기업 유니슨은 김병주·권정민 사장을 공동대표이사로 선임하고 공동대표 체제로 전환한다고 30일 밝혔다.

회사에 따르면 두 대표이사는 27일 정기주주총회 및 이사회를 통해 공동대표로 선임됐다. 김병주 공동대표이사는 경영 전반을, 권정민 공동대표이사는 영업부문을 각각 맡는다.

유니슨 로고. [사진=유니슨]

두 대표이사는 풍력발전 및 에너지 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 사업 전반의 성장을 이어가고 실행력을 높일 계획이다. 김병주 대표이사는 명운산업개발 사장을 역임했으며, 권정민 대표이사는 GE 신재생 사업부 상무, 명운산업개발 이사 등을 역임했다.

특히 유니슨은 이번 공동대표이사 체제 전환을 통해 해상풍력 및 공급망 경쟁력 확보에 집중하고 사업 기반을 다져 나갈 방침이다. 유니슨 김병주 대표는 "유니슨 공동대표이사를 맡게 된 만큼 풍력사업 추진에 속도를 내겠다"며 "터빈 제조 역량을 기반으로 개발부터 운영까지 아우르는 사업 수행 역량을 갖춰 나갈 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com