李在明施政好评率达65% 执政党支持率46%

纽斯频通讯社首尔3月27日电 最新民调显示，韩国总统李在明的施政好评率虽小幅下滑，但仍维持在60%左右的高位。政党支持率方面，执政党共同民主党以46%领先最大在野党国民力量党两倍以上。

资料图：韩国总统李在明。【图片=总统办公室提供】

韩国盖洛普24日至26日以全国1000名18周岁以上人士为对象，就李在明施政满意度进行调查并于27日发布结果显示，施政好评率较一周前下降2个百分点，为65%。差评率为24%，下降1个百分点；另有10%的受访者保留意见。

在Embrain Public、K-Stat Research、Korea Research、韩国Research于23日至25日以1002名18周岁以上人士为对象进行的全国指标调查也呈现类似趋势。李在明施政好评率创新高，较上次调查上升2个百分点，为69%。差评率为22%，下降2个百分点。

盖洛普政党支持率方面，民主党以46%压倒国民力量党的19%。民主党与上周持平，国民力量党下降1个百分点。其后依次为改革新党、祖国革新党、进步党。无支持政党的无党派阶层占比27%，高于国民力量党。

全国指标调查也呈现类似趋势。民主党46%，国民力量党18%。与两周前相比，民主党上升3个百分点，国民力量党上升1个百分点。祖国革新党、改革新党各2%，进步党1%。特别是中间层中，民主党以41%大幅领先国民力量党的11%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社