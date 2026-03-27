몰입형 체험 '서울역사박물관 어린이박물관' 개관…오세훈 깜짝 등장

오 시장, 어린이와 함께 역사 체험 참여

지속적 콘텐츠 강화로 어린이 방문 유도

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울역사박물관은 27일 초등 3·4학년 대상 어린이박물관인 '서울역사박물관 어린이박물관'을 시민들에게 처음으로 공개했다. 첫 시민 공개를 기념해 다양한 체험 행사와 공연 프로그램이 마련돼 관람객들에게 즐거움을 선사했다.

무엇보다 역사·문화 콘텐츠를 활용해 조선시대 과거 시험장을 재현한 '도전! 한양 골든벨' 프로그램이 진행됐다. 참여한 어린이들은 유생 복장을 입고 한양의 역사와 문화를 주제로 한 퀴즈에 참여하며 조선시대 문화를 체험했다. 상설전시 1~4존 콘텐츠와 연계한 6개의 체험 부스도 운영돼 어린이와 가족들이 서울의 역사와 문화를 주제로 한 다양한 만들기 활동에 참여할 수 있도록 했다.

황포돛배를 타고 한양으로 체험 모습 [사진=서울시]

이날 오후 오세훈 서울시장은 어린이박물관 개관과 첫 시민 관람을 축하하기 위해 깜짝 방문했다.

전시실에 등장한 오 시장은 어린이 관람객들과 함께 갓을 나눠 쓰고 포토존에서 기념사진을 촬영했다. 이후 황포돛배를 타고 조선시대 서울, 한양으로 타임슬립해 조선시대 훈련원 코너에서 활쏘기 체험을 하며 어린이들과 즐거운 시간을 가졌다. 모든 체험을 마친 후 방명록에 서울의 어린이들에게 전하는 메시지를 남겼다.

관람을 마친 오 시장은 "이번에 개관한 어린이박물관이 우리 아이들이 서울의 역사와 문화를 즐겁게 체험하고 배우는 공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 재미있게 학습할 수 있는 다양한 체험 전시를 지속적으로 활성화 하겠다"고 말했다.

오 시장은 현장 직원들에게 "어린이 맞춤형 전시·체험·교육 프로그램을 더욱 확대해 문화 향유 기회를 넓히고, 나아가 '아이 키우기 좋은 도시 서울'을 만드는 데 힘써 달라"고 당부했다.

앞으로 서울역사박물관은 어린이박물관 전시 콘텐츠를 지속적으로 강화하고, 안전하고 쾌적한 관람 환경 유지를 위해 시설 관리에 힘쓸 예정이다. 또 다양한 교육 프로그램과 체험 행사를 운영해 어린이들이 즐겨 찾는 문화 공간으로 자리매김할 계획이라고 덧붙였다.

어린이박물관 이용 관련 사항은 서울역사박물관 홈페이지를 확인하거나 전화로 문의하면 된다.

kh99@newspim.com