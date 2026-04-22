정은경 복지부 장관, 강원 응급의료 현장 점검…"이송체계 강화"

AI 핵심 요약beta
- 정은경 장관이 22일 강원 원주세브란스기독병원에서 응급환자 이송체계 간담회를 열었다.
- 강원도는 18개 시군구 중 15곳이 응급의료 취약지로 지정돼 이송 지연 시 광역상황실 지원으로 대응한다.
- 장관은 현장 종사자를 격려하며 지역 맞춤 이송체계 구축을 강조했다.
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"현장과 소통 관계 구축"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관이 응급의료 취약지가 집중된 강원 지역을 찾아 현장 이송 체계를 직접 점검했다.
정 장관은 22일 오전 10시 강원도 원주에 위치한 원주세브란스기독병원(권역응급의료센터)을 방문해 강원도 응급환자 이송체계 간담회를 개최하고 지역 응급의료 현안을 점검했다.
강원도는 18개 시·군·구 중 15곳이 응급의료분야 취약지로 지정돼 상대적으로 응급의료 접근성이 열악하다. 이를 극복하기 위해 이송 지연 시 광역상황실의 지원으로 이송과 전원이 원활히 연계될 수 있는 체계를 갖추고 있다.
복지부는 시·도 대상 순회 간담회를 개최해 응급환자 이송체계를 점검하고 있다. 지난 1월 인천, 2월 광주·전라에 이어 강원은 세 번째 방문이다.
정 장관은 간담회 이후 원주세브란스기독병원 내 권역응급의료센터, 권역외상센터를 방문해 강원, 경기, 충청 일부 지역까지 아우르며 응급환자를 책임지고 있는 응급의료종사자를 격려하고 닥터헬기의 출동 준비 체계를 살폈다.
정은경 장관은 "복지부의 주요 정책 과제가 실제 현장에서 잘 운영될 수 있도록 애쓰고 계신 관계자 여러분의 노고에 감사드린다"며 "계속해서 현장과의 긴밀한 소통·협력관계를 구축해 지역 특성에 맞는 응급환자 이송체계가 구축될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.
sdk1991@newspim.com