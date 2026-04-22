진종오, 당무감사 가능성에 "보수 승리 향한 하나의 과정일 뿐"

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"尹 전 대통령서 완벽히 벗어나야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 진종오 국민의힘 의원은 22일 자신의 당무감사 가능성에 대해 "저에게 당무감사는 '보수진영 승리'를 향하는 하나의 과정일 뿐"이라고 밝혔다.

진 의원은 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 "저는 보수 진영의 승리를 위해 결단했다"며 "옳다는 길을 걷는 과정에서 발생하는 징계가 두렵지 않다"고 말했다.

진종오 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "최근 제 행보를 두고 당에서 당무감사 이야기가 나오고 있다"며 "정치라는 것은 매 순간 선택을 하게 하는데, 대의가 뭔지 안다면 멈추지 않을 원동력이 생긴다"고 강조했다.

이어 "이번 선거는 보수의 체질 개선으로 이어져야 한다"며 "보수를 재건하고, 당을 되살리기 위해서는 12.3 비상계엄과 윤석열 전 대통령에게서 완벽하게 벗어나야 한다"고 역설했다.

그러면서 "이를 위해서 여의도 문법이 아닌 동료시민의 언어를 사용하는 사람이 필요하다"고 덧붙였다.

진 의원은 "앞으로도 보수 진영의 승리를 위해 제가 할 수 있는 역할을 할 것"이라며 "당 지도부는 내부에서 소모적인 힘겨루기로 시간을 버릴 때가 아니다. 그 당력을 보수 승리를 위해 투자해달라"고 촉구했다.

국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표가 이번 지방선거에서 부산 북갑 출마 의사를 밝힌 가운데, 장 대표는 한 전 대표를 지지한 진 의원에 대해 진상조사를 지시했다.

allpass@newspim.com