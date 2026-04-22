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중·저신용자 대출 막혔나…금융위 '대출 총량 제외 카드' 꺼낸다

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AI 핵심 요약

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  • 금융위원회가 27일 이억원 위원장이 포용금융회의에서 중금리 대출 활성화 대책을 발표한다.
  • 중금리 대출을 가계대출 총량 규제에서 제외하고 정책금융기관이 손실 일부를 흡수한다.
  • 저축은행 등 2금융권 규제 완화로 중저신용자 제도권 접근성을 높인다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이억원 금융위원장, 27일 포용금융 회의서 중금리 대출 활성화안 발표
민간은행 중금리 대출 확대 유도, 저축·상호금융 중금리 대출 확대

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 5대 시중은행의 중금리 대출 비중이 감소하면서 중·저신용자의 제도권 금융 접근성이 약화되자, 금융위원회가 중금리 대출을 가계대출 총량 규제에서 예외로 인정하는 등 중금리 대출 활성화 대책을 발표할 예정이다.

금융위원회에 따르면 이억원 금융위원장은 오는 27일 포용금융회의에서 중금리 대출 활성화 방안을 발표할 예정이다. 현재 세부 내용을 조율 중이며, 핵심은 서민금융 공급 확대를 위해 공공이 일정 부분 위험을 분담하는 구조다.

이번 대책에는 ▲중금리 대출의 가계대출 총량 규제 예외 적용 ▲정책금융기관의 손실 일부 흡수 ▲저축은행·상호금융·여전사의 공급 확대 유도 등이 포함된다.

은행에 대출 영업 보너스 한도 제공, 중금리 대출 총량 규제서 제외
    시중은행 리스크 공공이 흡수…저신용자 은행권 진입 유도

우선 금융위원회는 중금리 대출을 가계대출 총량 규제 대상에서 제외할 방침이다. 대출 증가율 관리 부담으로 중·저신용자 대출을 꺼려온 은행에 추가 여력을 부여하기 위한 조치다.

은행 입장에서는 사실상 '추가 영업 한도'를 확보하는 효과가 있어 중금리 대출 확대 유인이 커질 전망이다.

아울러 연체 가능성이 높은 중·저신용자 특성을 고려해 정책금융기관이 손실 일부를 흡수하는 방안도 추진된다. SGI서울보증, 서민금융진흥원 등이 보증 비율을 높이거나 재원을 활용해 부실 발생 시 손실을 분담하는 구조다.

이 경우 은행은 부실 부담을 줄이고 심사 기준을 완화할 수 있어, 기존에 탈락했던 차주의 은행권 진입 가능성도 높아질 것으로 보인다.

금융위는 저축은행·상호금융·여전사에 대해서도 규제 완화(영업 구역 내 의무 대출 비중 등)와 인센티브를 통해 중금리 대출 확대를 유도할 계획이다. 이를 통해 1금융권에서 탈락한 차주가 대부업으로 이동하기 전, 2금융권에서 흡수되는 '완충 장치'를 강화한다는 구상이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 =5대 은행의 금리 구간별 비중 변화, 은행연합회 공개 자료 분석 [자료=은행연합회]2026.04.22 dedanhi@newspim.com

민간 중금리 상한 현실화, 중저신용자 범위 지표 세분화 포함되나

금융권에서는 이번 대책에 민간 은행의 조달 금리 상승분을 반영해 민간중금리 인정 금리 상한을 현실화해 은행이 리스크 프리미엄을 확보할 수 있는 공간을 열어주거나 중저신용자 범위를 재조정해 KCB(코리아크레딧뷰로) 850점 이하라는 포괄적 기준 대신 'KCB 600점 이하' 등 실제 소외 계층에 대한 공급 실적에 더 높은 가중치를 주는 방식으로 평가 지표를 세분화할 것이라는 전망도 나온다.

또한, 민간 금융기관에 통신비 납부 내역 등 비금융 정보를 활용한 신용평가 활용을 적극 도입해, 점수는 낮지만 상환 능력이 있는 차주를 발굴하도록 유도하는 안도 포함될 가능성이 제기된다. 

dedanhi@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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